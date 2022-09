Clash of the Castle Erste WWE-Großveranstaltung in Europa nach 30 Jahren

Am 3. September ist es so weit, die WWE veranstaltet nach 30 Jahren mit „Clash At The Castle“ wieder eine Großveranstaltung in Europa. Über 60.000 Fans werden die Wrestling-Superstars anfeuern, bejubeln und ausbuhen – so wie einst beim „Summer Slam 1992“ im altehrwürdigen Wembley Stadium in London.

