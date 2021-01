WWE WrestlemaMia Termina enthüllt – Eine Frage, die sich viele Wrestling-Fans angesichts der Corona-Pandemie gestellt haben dürften, ist, wie es mit der kommenden und den folgenden „WrestleMania“-Mega-Events aussieht. Nun hat die WWE angekündigt, dass WrestleMania stattfindet – und direkt die nächsten drei Termine und Orte bekannt gegeben. Die Ankündigung erfolgte in einer unterhaltsamen Nachrichtensendung, die von John Cena, Roman Reigns, Paul Heyman, Sasha Banks, Stephanie McMahon und Triple H präsentiert wurde. Das Video findet ihr im Anschluss.

Eine Frage, die sich viele Wrestling-Fans angesichts der Corona-Pandemie gestellt haben dürften, ist, wie es mit der kommenden und den folgenden „WrestleMania“-Mega-Events aussieht. Nun hat die WWE angekündigt, dass WrestleMania stattfindet – und direkt die nächsten drei Termine und Orte bekannt gegeben. Die Ankündigung erfolgte in einer unterhaltsamen Nachrichtensendung, die von John Cena, Roman Reigns, Paul Heyman, Sasha Banks, Stephanie McMahon und Triple H präsentiert wurde. Das Video findet ihr im Anschluss.

Die Überraschung: Nicht eine, sondern gleich drei WrestleManias wurden uns offenbart. So wird die diesjährige WrestleMania 37 im Raymond James Stadium in Tampa Bay am 10. und 11. April 2021 über die Bühne gehen. Nächstes Jahr steigt dann die WrestleMania 38 am Sonntag, den 3. April 2022 im AT&T Stadium in Arlington (Dallas). In Inglewood (Los Angeles) bekommen Wrestling-Fans dann auch am 2. April 2023 die Vollbedienung mit der WrestleMania 39.

„Florida ist begeistert, WrestleMania im April im Raymond James Stadium in Tampa wieder begrüßen zu dürfen. Florida hat kontinuierlich mit dem Profisport und der Unterhaltungsbranche zusammengearbeitet, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und gleichzeitig Einnahmen zu generieren und Arbeitsplätze zu schützen“, so Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der betonte:

„WrestleMania wird zig Millionen Dollar in die Region Tampa bringen und wir freuen uns darauf, in diesem Jahr weitere Sport- und Unterhaltungsevents in Florida auszurichten.“ Auch die Bürgermeister der anderen Austragungsorte zeigten sich erfreut, ebenso wie der Hauptverantwortliche:

„Im Namen aller bei WWE danken wir Gouverneur DeSantis, Bürgermeister Castor, Bürgermeister Williams und Bürgermeister Butts für ihr Verständnis und ihre Flexibilität bei dem, was eine gemeinschaftliche Anstrengung war, um die nächsten drei WrestleManias in diese ikonischen Stadien in ihren Weltklasse-Städten zu bringen“, kommentierte WWE-Boss Vince Mcmahon.

In Abstimmung mit Partnern vor Ort und US-Regierungsvertretern wird die WWE in den kommenden Wochen die Ticketverfügbarkeit und Sicherheitsprotokolle für WrestleMania 37 bekanntgeben. Informationen zu weiteren Veranstaltungen der WrestleMania-Woche sollen in Bälde folgen.