WWE-Star Sonya Deville – Stalker bricht ein, um sie zu entführen: „WWE SmackDown“-Star Sonya Deville muss seit Monaten in den sozialen Medien Nachstellungen erdulden. Verantwortlich dafür: ein Mann, der die junge Frau stalkte. Am Sonntagmorgen eskalierte der Täter. Der 24-Jährige brach in das Haus von Deville in Lutz (Florida) ein. Nun wird wegen versuchter Entführung gegen den Mann ermittelt.

Dies geht aus einem Bericht der „Tampa Bay Times“ hervor. Ein Sprecher der Polizei von Hillsborough County teilte der Zeitung mit, dass der 24-Jährige Verdächtige dem WWE-Star zuvor zwar noch nicht körperlich aufgelauert, sie aber längere Zeit lang im Internet gestalkt hatte. Seit acht Monaten soll der Verdächtige aus South Carolina Pläne geschmiedet haben, Deville zur entführen.

Am vergangenen Wochenende dann prakte der Verdächtige seinen Wagen nahe ihres Hauses, drang später durch die Terrasse ein. So verschaffte er sich anfangs einen Zugang durch die Terrassenabdeckung und konnte mehrere Stunden lang belauschen, was sich im Haus zutrug. Um 2:43 Uhr nachts drang er dann in das eigentliche Gebäude vor, nachdem er sich vergewissert hatte, dass der WWE-Star schlief.

Bei dem Versuch des Verdächtigen, eine gläserne Schiebetür zu öffnen, wurde jedoch ein Alarm ausgelöst. So konnte Deville zusammen mit einer anderen Person, die im Haus weilte, aufwachen und musste erkennen, dass sich der Fremde im Gebäude aufhielt. Die Wrestlerin und ihre Begleitung ergriffen daraufhin die Flucht mit einem Auto.

Die wegen des Alarms eingetroffene Polizei fand den Verdächtigen in flagranti im Haus vor – er hatte Gegenstände wie Kabelbinder, Klebeband, ein Messer, Tränengas und weitere Objekte bei sich, die für eine Entführung zweckmäßig sind. Gegenüber der Polizei räumte der Mann ein, er habe Deville entführen wollen.

Nun landet der Mann wegen bewaffneten Einbruchs, versuchter Entführung, Sachbeschädigung und Stalking vor Gericht. Sheriff Chad Chronister in einer Pressemitteilung zu der Situation: „Es ist erschreckend, wie dieser Vorfall hätte auf verschiedene Weise ausgehen könnten, hätte der Alarm die Hausbesitzerin nicht vor dem Eindringling gewarnt.“

Chronister gab auch an, der Verdächtige sei auf verstörende Weise besessen von Deville. Die meldete sich über den Kurznachrichtendienst Twitter bei ihren Fans:

Thank you everyone for your love and concern. A very frightening experience but thankfully everyone is safe. A special thank you to Hillsborough County Sheriff’s Office for their response and assistance. ???? — Daddy Deville (@SonyaDevilleWWE) August 17, 2020

Quelle: power-wrestling.de