WWE Royal Rumble 2021: Das erste Wrestling-Megaevent des Jahres – Fans weltweit warten gespannt auf die Live-Übertragung aus dem ThunderDome in St. Petersburg in Florida. Denn in der Nacht vom 31. Januar auf den 01. Februar steigt mit dem „Royal Rumble“ das erste große Wrestling-Megaevent des Jahres. Hierzulande geht es um 01.00 Uhr deutscher Zeit los, auf dem kostenpflichten Livestream im WWE Network.

Bereits ab 0.00 Uhr kann man sich mit der Kickoff-Show auf den Royal Rumble einstimmen, die aller Voraussicht nach auch auf dem WWE YouTube-Kanal ausgestrahlt wird. Neben etlichen Matches der Superstars steht bei diesem Megaevent natürlich der Massenkampf der Frauen und Männer im Vordergrund, bei dem jeweils 30 Wrestler und Wrestlerinnen in den Ring steigen.

Wer am Ende den "Royal Rumble" gewinnt, sackt gleichzeitig auch das begehrte Titelmatch bei der Wrestlemania ein, der größten Wrestling-Veranstaltung der Welt. Selbstverständlich trifft sich beim Royal Rumble das Who is Who des Wrestlings, darunter Superstars wie Randy Orton, Edge, Daniel Bryan oder AJ Styles.

Das gilt natürlich auch für die Damen, bei denen etliche Stars wie Charlotte Flair, Nia Jax oder Alexa Bliss das Teilnehmerinnenfeld anführen. Im Fokus steht bei den Frauen ohne Frage Charlotte Flair, die an diesem Abend gleich zwei Matches bestreiten wird. Zum einen tritt sie zusammen mit ihrer Partnerin Asuka bei der Tag Team Championship gegen Nia Jax und Shayna Baszler an, um dort den Titel zu verteidigen. Nur wenig später steht Charlotte Flair wieder im Ring – dann beim großen „Women's Royal Rumble“.

Auch wenn sie in den letzten Jahren alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab: An diesem Abend kann sie dennoch Geschichte schreiben. Denn sie kann als erste Frau zwei Mal den Royal Rumble in Folge gewinnen. Im Interview zum Royal Rumble gab sich Charlotte Flair indes selbstbewusst und freut sich auf das Tag Team Rematch

Charlotte Flair: „Ich freue mich sehr auf den Rückkampf. Dabei gibt es niemanden, den ich lieber in der Ecke haben würde als Asuka. Ich weiß, dass wir nicht nur tolle Gegner, sondern auch tolle Partner sind. Wir werden alles tun, was nötig ist, um den Titel zu behalten. Und wenn es dann zum Royal Rumble kommt, bleibe ich einfach konzentriert und bin bereit. Ich bin mir nicht sicher, welches Match zuerst kommt. Aber welches Match auch immer zuerst kommt, ich werde es als Aufwärmtraining für mein nächstes Match nehmen.“

Außerdem können sich alle Wrestling-Fans auf weitere spannende Kämpfe freuen. So wird Roman Reigns versuchen, seinen WWE Universal Championship-Titel gegen Kevin Owens in einem Last Man Standing-Match zu verteidigen. Zudem steht auch der große Fight zwischen den beiden Urgewalten Drew McIntyre und Goldberg auf dem Programm, die um die WWE Championship kämpfen werden.

WWE Royal Rumble 2021– Die offizielle Match Card

Men's Royal Rumble Match

18 von 30 Teilnehmern bisher bestätigt: Daniel Bryan, Bobby Lashley, AJ Styles, Randy Orton, Otis, The Miz, Jey Uso, Cesaro, Jeff Hardy, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Big E, Sheamus, John Morrison, Elias, Mustafa Ali, Edge



Women's Royal Rumble Match

12 von 30 Teilnehmerinnen bisher bestätigt: Charlotte Flair, Nia Jax, Bayley, Bianca Belair, Mandy Rose, Dana Brooke, Peyton Royce, Alexa Bliss, Shayna Baszler, Liv Morgan, Ruby Riott, Tamina Snuka



WWE Championship

Drew McIntyre vs. Goldberg



WWE Universal Championship

Last Man Standing Match

Roman Reigns vs. Kevin Owens



WWE Women’s Tag Team Championship

Asuka und Charlotte Flair vs. Nia Jax und Shayna Baszler