Autor: Bernhard Trecksel

WWE Royal Rumble 2020 kostenlos im Live-Stream – In der Nacht von Sonntag den 26. auf Montag, den 27. Januar 2020 geht es los im Minute Maid Park in Houston, Texas: Der „WWE Royal Rumble“ 2020 steht in den Startlöchern! Die Kickoff Show für den Rumble startet dabei in diesem Jahr um 23.00 Uhr, das Haupt-Event beginnt um ca. 1:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das Ganze wird im WWE-Network natürlich live übertragen.

Doch was tun die, die keinen Zugang haben? Schauen sie unglücklich in die Röhre? Mitnichten, es gibt einen verblüffend einfachen „Trick“, wie ihr mit von der Partie sein könnt, wenn sich 30 männliche WWE-Superstars im Royal Rumble ordentlich balgen – und auch im Women's Royal Rumble Match mit 30 Teilnehmerinnen ordentlich die Post abgehen wird.

Diesen Trick erfahrt ihr – neben den Infos, was euch in diesem Jahr erwartet – im Folgenden.

Neben dem „Rumble“, an dem in diesem Jahr neben Namen wie Brock Lesnar, Roman Reigns, Rey Mysterio, AJ Styles und Randy Orton auch Drew McIntyre, Ricochet, Erick Rowan, King Baron Corbin, Dolph Ziggler, Elias, Otis, Tucker, Aleister Black, Buddy Murphy, Rusev, Bobby Lashley, Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, Samoa Joe und Kevin Owens teilnehmen werden, gibt es weitere Highlights, die keinen Wrestling-Fan kaltlassen dürften:

So werden beim 30-Frauen-Battle-Royal in diesem Jahr unter anderem Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross und Sarah Logan bestätigt auf der Card stehen.

Im Strap Match um die Universal Championship treten „The Fiend“ Bray Wyatt und Daniel Bryan gegeneinander an.

Im Falls Count Anywhere Match erleben wir Roman Reigns im Duell gegen King Baron Corbin.

Bei den Singles heißt es: Sheamus versus Shorty G.

Die WWE RAW Women's Championship werden Becky Lynch und Asuka bestreiten.

In Sachen WWE SmackDown Women's Championship dürfen wir uns auf das Match Bayley gegen Lacey Evans freuen.

Last, but not least, werden Andrade und Humberto Carrillo im Match um die WWE United States Championship gegeneinander antreten.

Geballte Starpower, die kein Wrestling-Fan verpassen möchte. Dabei ist die Methode, mit der ihr euch Zugang zu dieser Veranstaltung verschaffen könnt, denkbar einfach und vollkommen legal. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist, eine Mitgliedschaft beim WWE-Network abzuschließen – denn diese ist binnen 30 Tagen nach Zustandekommen vollkommen kündbar , aber auch schon in diesen 30 Tagen vollumfänglich. D. h.: Ihr könnt neben dem riesigen Angebot auch alle Pay-per-View-Events anschauen und genießen.

So könnt ihr den „Royal Rumble 2020“ kostenlos sehen:

Dann sitzt auch ihr in der Nacht von Sonntag auf Montag den 27. Januar 2020 vor einem Gerät eurer Wahl und schaut euch an, wie sich etliche der größten WWE-Superstars miteinander messen. Befolgt einfach diese simplen Schritte:

• Geht auf diese Seite.

• Legt euch unter „Start Your Free Month“ einen WWE.com-Account an.

• Füllt das Anmeldeformular aus.

• Entscheidet euch am Ende für eine Zahlungsmethode – um diesen Schritt kommt ihr nicht herum. Das WWE-Network ist eine Seite nach US-amerikanischem Recht und verlangt daher eine Zahlungssicherheit in Form eurer Angabe, ob ihr lieber mit Kreditkarte oder PayPal ein Konto anlegen möchtet. Belastet wird dabei gar nichts!

• Sobald ihr das Konto erfolgreich angelegt habt, müsst ihr nur noch entscheiden, mit welchem Gerät ihr den Royal Rumble genießen wollt – Apps für das WWE-Network finden sich bei Apple TV, Windows 10, Android, Android TV, auf Playstation 4, Xbox One, Amazon Fire, Roku sowie für Smart TV.

• Der Rest funktioniert wie bei einschlägigen Videoportalen Marke Amazon oder Netflix: Macht euch mit eurem neuen WWE-Network vertraut und geht in der Sonntagnacht rechtzeitig auf den Punkt Pay-Per-Views.

So könnt ihr euer WWE-Network-Abonnement anschließend wieder kündigen:

Wenn ihr euch das Event in voller Länge und ohne Werbung gegönnt habt, ansonsten aber keinerlei Lust verspürt, im WWE-Network zu bleiben, kündigt ihr wie folgt:

• Loggt euch auf wwe.com/wwenetwork ein.

• Klickt oben rechts auf: „My Account“.

• Klickt: „Billing Information“.

• Klickt auf den Link: „Cancel your subscription“.

• Klickt auf der nächsten Seite den „Cancel“-Button.

Das war es auch schon, euer Zugang bleibt nach der Bestätigung für den restlichen Probemonat vollständig aktiviert, verlängert sich jedoch nicht automatisch. Viel Spaß beim Royal Rumble 2020! Wir werden uns dieses Top-Event ganz sicher nicht entgehen lassen.