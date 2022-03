WWE kehrt zurück nach Deutschland! – Wrestling-Fans dürfen sich die Hände reiben. Denn bereits im kommenden Frühsommer 2022 können sie in Deutschland einige ihrer Stars live im Ring anfeuern. Kurz nach dem US-Mega-Event WrestleMania kommt die WWE nach zwei Jahren Abstinenz wegen der Corona-Pandemie wieder zu uns.

Genauer gesagt steigt am Sonntag, den 1. Mai 2022 in Leipzig das Wrestling-Event WWE Live. Vor Ort werden dabei etliche Megastars der WWE auf deutschem Boden den Ring betreten. Die WWE gab nun bekannt, dass neben SmackDown Women's Champion Charlotte Flair, Sasha Banks, Big E, Drew McIntyre und Sami Zayn auch Sheamus, Shinsuke Nakamura und einige mehr mit von der Partie sein werden.

Ob auch WWE-Megastar Roman Reigns an der Show teilnehmen wird, ist indes noch nicht bekannt. Wer nun also Lust auf einen fetzigen Abend in Leipzig hat und die WWE live erleben will, kann sich ab sofort HIER Tickets sichern. Alle Tickets für die bisher geplante WWE Live-Veranstaltung in Leipzig behalten ihre Gültigkeit. Karteninhaber, die den neuen Termin nicht wahrnehmen können, sollten sich an ihre Verkaufsstelle wenden.

Übrigens plant die WWE weitere Wrestling-Shows hierzulande. Demnach soll es bereits im Herbst weitere Deutschland-Shows im Zuge einer groß angelegten Europa-Tour geben.