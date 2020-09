Nach einer Pause steigt NXT UK heute wieder in den Ring. WWE Kommentator Sebastian Hackl hat die Gelegenheit genutzt mit Walter , Teil von Imperium, zu sprechen.

Endlich geht es bei NXT UK weiter und du bist immer noch der amtierende, dominante Champion. Wie hast du dich in der Zwischenzeit fit gehalten? Wie viel Training braucht ein Athlet wie du?

„In der Pause hatten Corona-bedingt viele Fitnessstudios geschlossen. Ich hatte mir aber schon davor ein kleines Fitnessstudio in der Garage eingerichtet. Und hatte jetzt zudem die Zeit an meinen Schwächen zu arbeiten. Das war durch die vielen Reisen davor einfach nicht möglich. Zur Frage wieviel Training ein Athlet braucht: Das ist natürlich von Person zu Person sehr unterschiedlich. Ich persönlich trainiere ungefähr 5 - 6 Mal die Woche für circa 3 – 4 Stunden.“



Früher oder später wirst du in einem Titel-Match auf deinen Herausforderer Ilja Dragunov treffen. Was können die Fans in den nächsten Wochen von dieser intensiven Rivalität erwarten?

„Du hast es bereits erwähnt. Das Wort intensiv ist wohl das größte Merkmal daran. Ilja und ich haben eine ganz besondere Verbindung zueinander, weil wir uns auch schon sehr viele Jahre kennen. Und immer wenn wir aufeinander getroffen sind, hat wohl besonders die Intensität unserer Matches herausgestochen. Weil wir beide eben sehr passioniert sind, was wir machen. Und gerade jetzt wird es etwas ganz Besonderes, weil es das erste Einzeltreffen in einem WWE Ring von uns beiden ist. Und deswegen können die Fans auch nicht mehr und weniger wie jedes Mal erwarten: also die beste sportliche Leistung eines Abends.“

Zusammen mit Marcel Barthel, Fabian Aichner und Alexander Wolfe bildest du die internationale Gruppierung „Imperium“. Abgesehen von deinen Zielen – welche Ziele verfolgt ihr gemeinsam?

Wie du schon ganz richtig sagst, haben wir neben unseren individuellen Zielen, auch als Gruppe ein gemeinsames Ziel. Beim Wrestling geht es aktuell viel um die Außendarstellung, um das Geschehen außerhalb des Rings und um die bunten Ringoutfits. Wir finden, dass es zu viel Ablenkung gibt. Bei uns steht die Leistung im Ring im Fokus. Und deswegen haben wir uns alle auf die Fahnen geschrieben, alle daran zu erinnern, um was es im Wrestling eigentlich geht. Und somit die Werte des traditionellen Ringkampfs aufrecht zu erhalten. Um das geht es uns am meisten. Im Fokus steht unser kollektives Ziel und deswegen sind wir letztlich auch alle alleine so erfolgreich.“



Wieso dürfen die Fans NXT UK auf dem WWE Network nicht verpassen? Was macht die Show einzigartig?

„Der Fokus bei NXT und NXT UK liegt, wie bereits erwähnt, mehr auf dem Geschehen im Ring und das unterscheidet die Show von Smackdown on RAW. Hier gibt es viele Storylines außerhalb des Rings. Bei NXT UK kommt hinzu, dass es einen europäischen Touch hat. Hier ist der englische Stil vertreten, aber wir haben auch sehr viele deutsche Kollegen. Wrestling aus Deutschland ist nochmal eine Nummer handfester und intensiver. Hier geht es wirklich zur Sache und das ist für jeden Zuschauer eine gelungene Abwechslung.“

NXT UK könnt heute Abend ab 21:00 Uhr exklusiv auf dem WWE Network sehen.