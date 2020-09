Animal von Legion of Doom gestorben – Sowohl die Wrestling-Welt als auch Millionen von Fans trauern. So ereilte uns die traurige Nachricht, dass „Animal“, mit bürgerlichem Namen Joseph Michael „Joe“ Laurinaitis, mit 60 Jahren verstorben ist. Wrestling-Legende Laurinaitis, besser bekannt unter seinen Ringnamen „The Road Warrior,“ „Road Warrior Animal“ oder „Animal“ bildete gemeinsam mit seinem Partner Hawk das unvergessene Tag Team der „Legion of Doom“.

Bereits am vergangenen Dienstag verstarb „Animal“ in Osage Beach im US-Bundesstaat Missouri. Wie das Portal "TMZ Sports" berichtet, starb Joseph Laurinaitis eines natürlichen Todes. Das mit eben nur 60 Jahren, wobei sein Partner Michael ,Hawk‘ Hegstrand bereits im Oktober 2003 im Alter von gerade einmal 46 Jahren verstarb.

Es ist ein herber Verlust für die Wrestling-Welt, schließlich zählte Michael Laurinaitis zu den besten Ring-Darstellern aller Zeiten. Berühmt wurden er und sein Partner in den 80er Jahren als „Road Warriors“ in der WWF, bevor sie in den 90ern in der WWE als „Legion Of Doom“ Legendenstatus erlangten und dort unter anderem zwei Mal den Tag-Team-Titel holten.

Im Jahr 2011 wurde Laurinaitis die Ehre zuteil, in die „WWE Hall of Fame“ aufgenommen zu werden. Die WWE-Welt wird diese Ikone vermissen. So schrieb zum Beispiel Wrestling-Legende Hulk Hogan einen Tag nach Animals Tod auf Instagram: „RIP Animal, ich liebe dich, mein Bruder“.

In diesem Sinne, mach es gut Animal, auf dass die „Legion of Doom“ nun irgendwo da oben für reichlich Unterhaltung sorgen möge!

At this time, we would like to confirm the passing of Joseph Laurinaitis aka Road Warrior Animal at the age of 60. The family is planning to release a statement later today. At this time we ask for you to keep everyone in your thoughts and prayers. #OhWhatARush