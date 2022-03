Wrestling-Legende Scott Hall ist verstorben – Der Wrestling-Sport ist um einen seiner Helden ärmer: Scott Hall alias „Razor Ramon“ ist am Montag im Alter von 63 Jahren verstorben. Die Legende aus WWF- und WCW-Zeiten musste sich in der letzten Woche einer Hüftoperation unterziehen. Doch dabei kam es zu Komplikationen – Hall erlitt in der Folge gleich multiple Herzinfarkte, lebenserhaltende Maßnahmen mussten durchgeführt werden. Schließlich erlag „Razor“ den schweren Folgen.

Bereits am Montagmorgen deutscher Zeit schrieb sein bester Freund Kevin Nash („Diesel“), die Familien werde die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden, sobald sie im Krankenhaus ankomme. Vom besten Freund Hall nahm Nash zu dem Zeitpunkt bereits in einem langen Posting Abschied, wie „Bild“ berichtet. Dort wurde auch das gesamte Posting übersetzt.

So schrieb Nash:

„Scott bekommt derzeit lebenserhaltende Maßnahmen. Sobald seine Familie an Ort und Stelle ist, werden sie die lebenserhaltenden Maßnahmen einstellen. Ich werde die eine Person auf diesem Planeten verlieren, mit der ich mehr Zeit meines Lebens verbracht habe, als mit jedem anderen. Mein Herz ist gebrochen und ich bin so verdammt traurig. Ich liebe Scott von ganzem Herzen, aber jetzt muss ich mein Leben ohne ihn vorbereiten. Ich bin gesegnet, einen Freund zu haben, der mich für bare Münze nahm und ich ihn.

Als wir zu WCW wechselten, war es uns egal, wer uns mochte oder hasste … Wir waren die ’Outsider‘, aber wir hatten einander. Scott hatte immer das Gefühl, er sei des Jenseits nicht würdig. Nun, Gott, bitte hab ein paar vergoldete Zahnstocher für meinen Bruder. Mein Leben wurde durch seine Einstellung zum Leben bereichert. Er war nicht perfekt, aber wie er immer sagte: ‘Die letzte perfekte Person, die den Planeten betreten hat, haben sie ans Kreuz genagelt.‘ Wir sehen uns am Ende der Straße, Scott. Ich könnte einen Menschen nicht mehr lieben als dich.“

The WWE family will forever remember Scott Hall as a gifted entertainer and 2-time WWE Hall of Famer, a loving father and a dear friend. pic.twitter.com/DC5VVnUsxd — WWE (@WWE) March 15, 2022

Am Montagabend erfolgte ein Update zur Situation von dem Wrestling-Journalisten Dave Meltzer. Demzufolge waren die Geräte bereits einige Stunden ausgeschaltet, doch Halls Herz schlug noch und er kämpfte. Es war ein Match, das „Razor Ramon“ verlor – einige Stunden später verließ der Wrestling-Titan diese Welt. Scott Hall hatte ein bewegtes Leben: 1992 feierte er in der Rolle des bösen Exil-Kubaners Razor Ramon aus Miami seinen großen Durchbruch. Die Figur, der „Bad Guy“, avancierte rasch zum Publikumsliebling.

Legendär sein Auftritt 1994 bei „WrestleMania 10“ in einem Leitermatch gegen Shawn Michaels. 1996 dann erfolgte Halls Wechsel zur Konkurrenzliga WCW an der Seite seines besten Freundes Nash, der damals noch als „Diesel“ firmierte. Sie begründeten gemeinsam mit der dritten Legende Hulk Hogan die „NWO“ und feierten mit ihrer „New World Order“ große Erfolge. 2002 kehrten Hall und Nash dann in die WWE zurück.

I’m gutted…Lost a brother



I love you Scott!!

I’ll see you down the road…#BuddySystempic.twitter.com/Qx2he0TetS — Triple H (@TripleH) March 15, 2022

Auch bei „WrestleMania 18“ traf Hall auf eine Legende: ein Match gegen „Stone Cold“ Steve Austin. Kurz darauf wurde Scott Hall entlassen. Sein offizielles Karriereende erfolgte laut „Bild“ 2010 – von Gelegenheitsauftritten in kleineren Ligen einmal abgesehen. 2014 nahm die WWE Scott Hall in die „Hall of Fame“ auf.

Seine Abschiedsworte seinerzeit: „Hard work pays off, dreams come true. Bad times don‘t last, but bad guys do.“ Zu Deutsch: „Harte Arbeit zahlt sich aus, Träume werden wahr. Schlechte Zeiten halten nicht an, aber Bösewichte schon.“ Überschattet wurde seine Karriere immer wieder von Alkohol- und Drogenproblemen, die Hall nie gänzlich zu bezwingen vermochte. Scott Hall bleibt unvergessen – ebenso wie die Tatsache, dass er 2021 ein zweites Mal als Teil der „NWO“ in die „Hall of Fame“ aufgenommen wurde.

So gilt: Der „Bad Guy“ mag den Ring verlassen haben, aber er wird nie vergessen werden.

Quelle: bild.de