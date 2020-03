Wegen Corona-Krise: WrestleMania findet in Turnhalle statt – Die Fans bangten, doch nun herrscht Klarheit: „WrestleMania 36“ wird nicht abgesagt, sondern das Mega-Event der WWE findet statt, daran kann auch die grassierende Covid-19-Epidemie nichts ändern. In der Nacht auf Dienstag hatte die WWE dies bekanntgegeben. Eigentlich hätte die Großveranstaltung im Raymond James Stadion in Tampa Bay stattfinden sollen, doch nun wurde der Austragungsort kurzerhand geändert.

Nun wird WrestleMania 36 im WWE-eigenen Trainingszentrum in Orlando stattfinden. In einer Pressemitteilung des Wrestling-Giganten heißt es: „In Absprache mit lokalen Partnern und Behörden wird WrestleMania in Tampa Bay nicht stattfinden. Jedoch wird WrestleMania am 5. April auf dem WWE Network ausgestrahlt. Nur eine begrenzte Anzahl an Personen wird zugelassen, um WrestleMania in der WWE-eigenen Trainingseinrichtung in Orlando zu produzieren.“

So lautet zumindest der Plan. Denn die Epidemieschutz-Erlässe der US-Regierung könnten die Veranstaltung immer noch kippen. Laut einer Empfehlung der Trump-Administration sollten sich maximal zehn Leute gleichzeitig an einem Ort aufhalten – allein durch die vielen Wrestling-Stars und das damit verbundene Personal könnte die kommende WrestleMania gegen solche Vorschläge verstoßen, auch ohne Ausstrahlung vor Publikum.

Sollte aus den Hinweisen der Regierung eine bindende Verpflichtung werden, könnte es immer noch haarig für die Fans und den Entertainmentgiganten werden. Es heißt, die WWE arbeite selbst für einen solchen Fall noch an Alternativplänen – es wird wohl mit einer Verlegung in den Frühsommer ebenso geliebäugelt, wie mit einer Option, wichtige Begegnungen schon vorher auf Video aufzuzeichnen, ohne dabei mehr als eine gewisse Menge Superstars an einem Ort zu versammeln.

Verschiedene Quellen berichten laut „Bild“, dass bei einer eventuellen Verlegung in den Juni „WrestleMania 36“ im Madison Square Garden in New York stattfinden könnte.

