WrestleMania 37: Live-Stream & Match-Card zum Mega-Event – Nach den Groß-Events WWE Fastlane und WWE Royal Rumble fiebern jetzt Millionen Fans weltweit der Live-Übertragung aus dem Raymond James Stadium in Tampa, Florida entgegen. Denn am 10. und 11. April 2021 steigt mit der 37. Auflage der „WrestleMania“ das Wrestling-Megaevent des Jahres.

An beiden Tagen könnt ihr ab 1:00 Uhr (MEZ) live dabei sein. Übertragen wird die „WrestleMania 37“ über den kostenpflichtigen Livestream im WWE Network. Wer sich die Kick-off-Pre-Show ebenfalls ansehen möchte, kann dies immer ab 23:00 Uhr (MEZ) tun. Übertragen wird die Pre-Show live auf der WWE-Facebook-Seite und auf dem WWE-YouTube-Kanal.

Neben all den Top-Matches und WWE-Legenden gibt es in diesem Jahr noch etwas Besonderes. Denn nachdem die WrestleMania 36 wegen der Corona-Krise ohne Zuschauer stattfand, werden bei der diesjährigen WrestleMania wieder Zuschauer vor Ort sein – gerechnet wird mit rund 30.000 Zuschauern.

Fans können sich übrigens auch über die beiden Hosts freuen, die das zweitägige Wrestling-Highlight moderieren. Denn keine Geringeren als Hall of Famer Hulk Hogan sowie WWE-Superstar Titus O'Neil werden am Mikro stehen.

Nachfolgend die WrestleMania 37 Match-Card:

WrestleMania 37 - Night 1 am 10. April 2021:

Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre

WWE Title-Match

Sasha Banks (c) vs. Bianca Belair

SmackDown Women's Championship

The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) (c) vs. AJ Styles & Omos

WWE RAW Tag Team Championship

Braun Strowman vs. Shane McMahon

Steel Cage Match

Bad Bunny & Damian Priest vs. The Miz & John Morrison

Tag Team Match

Cesaro vs. Seth Rollins

Singles Match

Dana Brooke & Mandy Rose vs. Lana & Naomi vs. Natalya & Tamina vs. The Riott Squad

Tag Team Turmoil Match

WrestleMania 37 - Night 2 am 11. April 2021:

Roman Reigns vs. Edge vs. Daniel Bryan

WWE Universal Title Match

Asuka (c) vs. Rhea Ripley

Raw Women’s Championship

Randy Orton vs. The Fiend

Singles Match

Big E (c) vs. Apollo Crews

Intercontinental Title Nigerian Drum Fight

Riddle (c) vs. Sheamus

United States Title Match

Nia Jax & Shayna Baszler (c) vs. Siegerinnen des Tag Team Turmoil Matches

Women’s Tag Team Title Match

Kevin Owens vs. Sami Zayn

Singles Match

