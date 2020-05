Undertaker: The Last Ride

Undertaker: The Last Ride – Neue Doku zur Wrestling-Legende – Mark Calaway oder besser bekannt unter seinem Wrestling-Namen „The Undertaker“ gehört zu den Legenden in der WWE. Seit nunmehr satten 30 Jahren betreibt er diesen Hochleistungssport und bekommt nun zu Ehren die Dokumentarfilmreihe „Undertaker: The Last Ride“ spendiert.

In den letzten drei Jahrzehnten, garniert mit beeindruckenden Erfolgen, wurde der schweigsame Koloss nicht nur zu einem der Aushängeschilder des Sports, sondern auch zum Liebling der Fans mit Kultstatus. Eine echte Persönlichkeit des Wrestlings, die gerade mit ihrer Figur als „Prinz der Dunkelheit“ reichlich Mystery in die WWE brachte.

Mit „Undertaker: The Last Ride“ bekommen nun alle Fans eine Dokureihe zu sehen, die einen noch nie dagewesenen Blick auf den Mann hinter dem legendären Undertaker wirft. So zeigt die Doku, wie sich The Undertaker auf die letzten Kapitel seiner 30-jährigen Karriere bei WWE vorbereitet.

Die Serie erstreckt sich über fünf Episoden und wird in der Nacht von Sonntag, den 10. Mai 2020 auf Montag, gegen 4.00 Uhr CET unmittelbar nach dem Pay-per-View „Money In The Bank“ auf WWE Network ausgestrahlt.

Nachfolgend alle Termine auf WWE Network:

Folge 1 – In der Nacht von Sonntag (10. Mai) auf Montag unmittelbar nach „Money In The Bank“ ab 4.00 Uhr CET

Folge 2 - Sonntag, 17. Mai on demand ab 16 Uhr CET

Folge 3 - Sonntag, 24. Mai on demand ab 16 Uhr CET

Folge 4 - Sonntag, 14. Juni on demand ab 16 Uhr CET

Folge 5 - Sonntag, 21. Juni on demand ab 16 Uhr CET

In Folge eins setzt sich der Undertaker mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinander, während er sich auf das, wie viele glaubten, letzte Match seiner Karriere gegen Roman Reigns bei WrestleMania 33 vorbereitet.

Darüber hinaus wirft die Episode einen Blick zurück auf den physischen und emotionalen Tribut, der dem Undertaker abverlangt wurde, nachdem seine 21-jährige ungeschlagene WrestleMania-Karriere gegen Brock Lesnar bei WrestleMania 30 zu einem schockierenden Ende kam.