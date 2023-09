The Rock Comeback: Mega Überraschung in der WWE – Das Wrestling-Universum stand Kopf, als Dwayne „The Rock“ Johnson bei „SmackDown“ unangekündigt und völlig überraschend in die Arena schritt. Die Situation im Ring war bereits aufgeheizt zwischen Austin Theory und Pat McAfee, einem engen Freund von The Rock. Doch die Stimmung kochte dann erst so richtig hoch, als die ikonische Musik von Johnson erklang und der WWE-Star auftauchte.

Austin Theory war nicht gerade erfreut über das plötzliche Erscheinen von The Rock und gab ihm dies deutlich zu verstehen. The Rock antwortete: „Shut your bitch ass up“ und begrüßte seine Fans mit „Finally, The Rock has come back to Denver.“ Nach einem verbalen Schlagabtausch eskalierte die Lage: Austin Theory griff Johnson an, was sich jedoch als Fehler herausstellte.

Johnson konterte mit einem Spinebuster und einem folgenden „Peoples Elbow“, was die Menge zum Toben brachte. Der Grund für dieses überraschende Comeback? Einige vermuten, dass die kürzlich bekannt gegebene Fusion der UFC und WWE zur TKO Group eine Rolle gespielt haben könnte. Vielleicht war dies der besondere Moment, den die WWE für die Enthüllung dieses Zusammenschlusses wählen wollte.

Die Aufregung um The Rock hat bereits Wochen vorher begonnen, als er in einem Podcast mit Pat McAfee sein großes Interesse an einer Teilnahme an WrestleMania 40 bekundete. Daraus wurde bekannt, dass ein Kampf zwischen ihm und Roman Reigns bereits festgelegt war. Obwohl die Verhandlungen nicht zum Abschluss kamen, bleiben die Türen für zukünftige Zusammenarbeiten offen.

Johnson selbst gab an, für WrestleMania 40 und die kürzlich erfolgte Fusion der WWE mit der UFC offen zu sein. The Rock: „The Rock gegen Roman Reigns im SoFi Stadium, das war fix. Wir waren uns einig. Nick Khan, Vince McMahon und ich trafen uns Anfang 2022. Wir tranken Tequila und besprachen dieses Match. Wir gaben uns die Hand, umarmten uns und sagten: Lass es uns tun.

Dann hatten wir ein Jahr Zeit, wirklich darüber nachzudenken. Wir wollten etwas Großartiges tun, etwas, was es noch nie gegeben hat. […] Wir waren sehr nah dran, aber wir konnten uns nicht wirklich einigen. Aber wir wussten, dass es bald die Fusion mit der UFC gibt … und WrestleMania 40 in Philadelphia. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich bin offen.“

The Rock and John Cena reunite at WWE — “Welcome home.” pic.twitter.com/tjlPYtOHR4 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 16, 2023

Letzten Endes hat das The-Rock-Comeback definitiv alle Fans entzückt, aber zweifellos auch viele Fragen aufgeworfen und Spekulationen angeheizt. Vor allem im Hinblick auf zukünftige Events und Kooperationen. Was dies für WrestleMania 40 bedeutet oder wie es in der frisch fusionierten TKO Group weitergehen wird, bleibt also abzuwarten.

Quelle: bild.de