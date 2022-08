Virgil gibt an, er habe mit einer Million Frauen geschlafen

Standhafter Ex-Wrestler: Virgil gibt an, er habe mit einer Million Frauen geschlafen – Der frühere Wrestling-Profi Virgil war unlängst zu Gast in einem Podcast-Interview, wo er über seine Karriere und andere Aspekte seines Lebens sprach. Dort gab der WWE-Veteran unter anderem an, er habe mit einer Million Frauen geschlafen. Eine schier unglaubliche Zahl, gegen die selbst Behauptungen seines Berufskollegen Ric Flair diesbezüglich geradezu realistisch erscheinen.

Michael Jones, wie Virgil im bürgerlichen Leben heißt, war in einer Folge des Podcasts „The Breadstick Diaries“ zu Gast. Neben den Fragen des Gastgebers Vinny Vegas beantwortete Virgil auch die der Zuschauer. Eine davon lautete: „Wie lautet die Zahl, Virgil, wie viele Mädchen?“ Michael Jones antwortete: „Keine Ahnung, vielleicht, also, … weltweit? Wahrscheinlich ’ne Million.“

Angesichts der Aussage brach Vinny Vegas in Lachen aus, konterte ungläubig: „Komm schon, Virgil, eine Million?“ Der frühere WWE-Star ließ sich davon nicht beirren, gab zurück: „Jep. Wie viele Menschen gibt es so auf der Welt?“ Vegas daraufhin: „Du willst also behaupten, dass die Zahl der Frauen, mit denen du Sex hattest, auf eine Million geschätzt wird?“ Virgils Antwort lautete, „so könnte es gewesen sein“. Dies entlockte Vegas einen Vergleich, er bezog sich auf Aussagen eines anderen Profi-Wrestlers.

Demnach seien das ja „mehr [Frauen] als bei Ric Flair“. Die Kommentare auf YouTube zum Podcast fielen ebenso ungläubig auf. Jemand, der die Aussage besonders ernst nahm, schrieb: „Okay, ich habe nachgerechnet: Virgil wurde am 7. April 1951 geboren. Wenn er mit einer Million Frauen zusammen war, bedeutet das, dass er im Durchschnitt alle 37,5 Minuten seines gesamten Lebens seit seiner Geburt eine Frau hatte.“

Ein Nutzer ergänzte: „Habe auch nachgerechnet. Mehr als 40 Jahre Wrestling. Dabei 60 oder mehr am Tag, lol.“ Abermals brachte jemand die Wrestling-Legende Ric Flair ins Spiel, schrieb: „Auf keinen Fall. Ric Flair war DER Mann, hatte 10.000+. Sorry, Virgil/Vincent/Soul Train Jones, ich glaube es nicht.“ Tatsächlich hatte Ric Flair behauptet, mit mehr als 10.000 Frauen geschlafen zu haben – und soll diese Aussage bis heute aufrecht halten.

Der heute 73-Jährige sagte dies etwa 2017 in einer Sport-Doku des Senders ESPN. In dem Format über sein Leben und seine Karriere beharrte der „Nature Boy“ auf seinen Aussagen – was laut „LADbible“ bedeuten würde, dass er, seit er 16 ist, sexuell aktiv gewesen sein müsse, dabei Sex mit drei verschiedenen Frauen pro Woche gehabt hätte – und dies konsistent über eine 54-jährige Wrestling-Karriere.

Quelle: ladbible.com