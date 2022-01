Royal Rumble 2022: 'Road to Wrestlemania' beginnt dieses Wochenende – Es ist endlich soweit, am kommenden Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, steht mit dem Royal Rumble 2022 eines der Jahresereignisse im Wrestling vor der Türe. In diesem Jahr steigt das Sport-Spektakel in Saint Louis im The Dome at America’s Center statt. Es ist zugleich der bis dato größte Austragungsort in der 30-jährigen Geschichte des Royal Rumble!

Dort finden sich am 29. Januar 2022 die Superstars der WWE von Roman Reigns über Becky Lynch bis zu Brock Lesnar ein. Im diesjährigen Royal Rumble dominieren zudem 30-Mann- und 30-Frau-Royal-Rumble-Matches die Veranstaltung, wobei die jeweiligen Siegerinnen und Sieger beider Matches die Chance auf ein Championship-Match bei der folgenden WrestleMania in Dallas haben.

Eines der vielen Highlights wird auch das heiß erwartete Match zwischen den WWE Superstars Becky Lynch und Doudrop sein. Was die Fans von diesem Match erwarten können beantwortete Becky Lynch im WWE-Interview:

„Also, die Sache ist die. Ich bin The Man und sie ist ein Fan. Als sie anfing, waren wir beide noch Teenager, aber ich habe mir auf der ganzen Welt einen Namen gemacht. In ganz Europa, in ganz Amerika, in Kanada, in Japan, und es gab kaum Vorbilder, an denen man sich orientieren konnte. Sie schaute sich diese Rebecca Knox an, die gerade dabei war, überall Grenzen zu überwinden, und dann war ich weg.

Und so kann ich mir vorstellen, dass sie außer sich war, als ich Jahre später bei WWE wieder aufgetaucht bin und die Landschaft des Frauenwrestlings verändert habe. Außer sich vor Freude. Ich glaube, dass sie sich jetzt ein bisschen aufspielt, versucht, hart zu wirken und sich zusammenzureißen, weil sie unsicher ist, dass sie sich gegen ihr Idol stellt.“

Generell ist auch Becky Lynch schon reichlich aufgeregt, schließlich markiert der Royal Rumble den Beginn auf der „Road to WrestleMania“. Wie besonders diese Zeit des Jahres für die WWE-Superstars und das WWE-Universum ist, erklärt Lynch selbstbewusst:

„Es ist ein bisschen, als wären wir Elfen in der Werkstatt des Weihnachtsmanns, die sich auf Weihnachten vorbereiten. Wir sind alle ganz schön aufgeregt. Aufgeregt wegen des Zuckers, wegen des Ahornsirups und... ich bin aufgeregt wegen des Matches. Ich will das beste Spielzeug für den Weihnachtsmann machen. Das ist eine schreckliche Analogie, aber ich mache mit. Ich bin der verdammte Oberelf und will bei WrestleMania das Hauptmatch bestreiten.“

Der Royal Rumble wird in den Deutschland exklusiv auf dem „WWE Network“ übertragen. Das Wrestling-Megaevent startet hierzulande um 2 Uhr MEZ:

Nachfolgend die offizielle Match Card des WWE Royal Rumble 2022

WWE Championship Match

Brock Lesnar (c) vs. Bobby Lashley

Universal Championship Match

Roman Reigns (c) vs. Seth "Freakin" Rollins

Raw Women’s Championship Match

Becky Lynch (c) vs. Doudrop

Edge & Beth Phoenix vs. The Miz & Maryse

30-Man Royal Rumble Match

30-Woman Royal Rumble Match

Quelle: wwe.com