NXT TakeOver: XXX – WWE-Megaevent an diesem Wochenende: Mit dem „NXT TakeOver: XXX“ steht für WWE-Fans zum nunmehr 30. Mal ein packendes Event an, bei dem die Teilnehmer um die Chance antreten, einen Vertrag als Wrestling-Superstars einzusacken. Dabei werden die Newcomer von gedienten WWE-Titanen einer ganzen Reihe von körperlichen und mentalen Proben unterzogen. An diesem Wochenende ist es wieder soweit.

Stars wie unter anderem Daniel Bryan fanden so ihren Weg in die WWE, auch Titus O’Neil und Byron Saxton unterzogen sich diesen Proben. Seth Rollins wurde seinerzeit 2012 sogar der erste NXT Champion überhaupt, nachdem er Jinder Mahal bezwang. Insbesondere besagte NXT Championship steht dabei im Mittelpunkt der Action und des regen Publikumsinteresses. An diesem Wochenende wird es in Orlando (Florida) wieder soweit sein.

Für die NXT Championship stehen sich dann Keith Lee und Karrion Kross gegenüber. In der NXT Women’s Championship der Damen steigen Io Shirai und Dakota Kai in den Ring. Außerdem werden wir ein Match zwischen Adam Cole und Pat McAfee erleben. Schlussendlich wird es ein großes Match zwischen Bronson Reed, Damian Priest und Cameron Grimes gegen zwei weitere Wrestler um die NXT North American Championship geben.

Am kommenden Sonntag, dem 23. August 2020, solltet ihr also „NXT TakeOver: XXX“ nicht verpassen. Es wird um 1:00 Uhr nachts auf dem WWE Network gezeigt werden.