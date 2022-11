Mandy Rose: WWE-Star verkauft heimlich Sex-Fotos – Die 32-jährige Mandy Rose ist ein Wrestling-Megastar und zudem Frauen-Champion in der WWE-Liga NXT. Allerdings macht sie nun ganz andere Schlagzeilen und sorgt neben ihrer WWE-Karriere derzeit bei den Fans für reichlich Aufregung. Denn nun wurde bekannt, dass Mandy Rose auf ihrer eigenen Homepage still und heimlich Sex-Fotos von sich präsentiert und zudem Nacktvideos dort online gestellt hat.

Wenn man sich auf ihrem Instagram-Profil bewegt, schauen die sexy Fotos dort im Verhältnis zum Content auf ihrer Seite lammfromm aus. Mittlerweile zeigen zwar auch andere aktive und ehemalige WWE-Damen sexy Fotos zum Beispiel mit eigenen OnlyFans-Accounts, aber Mandy Rose setzt da noch eine Ebene drauf.

So gibt es auf ihrer Homepage Videos, in denen sie sich zum Beispiel komplett nackt im Pool zeigt, sie posiert auf Fotos mit nacktem Hintern neben einem Vibrator und hat noch so einiges mehr an schlüpfrigem Material dort. Seit einiges von diesem Material in diversen Foren auftauchte, sind viele Fans entsetzt und fragen sich, was den Wrestling-Star dazu bewegt hat.

Verwunderlich ist das Ganze obendrein, da die WWE eigentlich alle digitalen Schritte ihrer Wrestler kontrolliert. Wer im Übrigen Mandy Rose auf ihrer Webpage für einen Monatsbeitrag abonniert, kann zusätzlich versaute Fotos und Videos bekommen, insofern man gewillt ist, teilweise mehr als 100 Dollar extra auf den Tisch zu legen.

Diesbezüglich wurde nun sogar bekannt, dass Rose einem ihrer User versprochen haben soll, seinen Penis zu bewerten, wenn er ihr ein Foto seines besten Stücks schicke: für 35 Dollar. Da fragt man sich natürlich, was da noch alles kommen wird. Der WWE wird dies ganz und gar nicht schmecken.

Das Unternehmen entdeckte die pikanten Aufnahmen übrigens, nachdem Fans Fotos davon auf Twitter geleakt hatten. Darauf löschte Mandy Rose das Material, versprach aber ihren Fans: „Ich bin bald zurück.“

Quelle: bild.de