„Ich dachte, er wäre tot“: WWE-Titan Undertaker kommentiert brutalstes Match – Seit es Wrestling gibt, hagelt es Kritik an dem Sport seitens derer, die darin nicht mehr als ein inszeniertes Theaterstück ohne athletische Herausforderung sehen wollen. Als das Sport-Entertainment in den 90er Jahren über Sender wie Tele 5 nach Deutschland herüberschwappte, tobte die Debatte auch hier. Die jugendlichen Fans hielten den Kritikern seinerzeit entgegen, dass es ja auch Kämpfe gab, bei denen teils sogar Blut floss. Für sie ein „Beweis“ der Echtheit. Einen der legendärsten Kämpfe mit echten Wunden focht der Undertaker.

Die absolute Legende der einstigen WWF und späteren WWE stieg am 28. Juni 1998 in den Ring. Sein damaliger Gegner: Mankind Mick Foley. Es war ein sogenanntes Cagematch, beide Kontrahenten nutzten also einen fünf Meter hohen Ringkäfig für spektakuläre Manöver. Eines davon sollte Mark Calaway, wie der Undertaker bürgerlich heißt, echte Sorgen bereiten. Denn das Match hatte kaum angefangen, da schleuderte er Mankind von der Oberseite besagten Käfigs.

Für Foley ging es fünf Meter abwärts:

Danach rührte sich Mankind nicht mehr. Genug, um den Undertaker erinnerlich erzittern zu lassen: „Ich betete innerlich: Mick, beweg dich!“, zitiert das Portal „PC Games“ den Koloss aus einem Video. Mehrere Minuten lang mussten die Ärzte Foley versorgen. Per Trage hatte man ihn aus der Austragungsstätte geschafft, wollte ihn ins Krankenhaus verbringen. Dann geschah das Unglaubliche, versetzte die Fans in Verzückung: Mankind kam in den Ring zurück.

Doch es wurde noch mitreißender: Denn als sich Mankind dem Undertaker ein weiteres Mal oben auf dem Ring stellte, packte ihn der Prinz der Dunkelheit erneut, schleuderte seinen Kontrahenten diesmal auf die Oberseite des Ringkäfigs. Foley durchschlug sie. Wieder ging es mehrere Meter abwärts, diesmal krachte Mankind auf den Ringboden. Blutverschmiert blieb der Wrestler still liegen. Erneut packte Calaway die Angst.

Der Undertaker wörtlich:

„Ich dachte, er wäre tot“, so Calaway 25 Jahre nach dem Vorfall in einem Video, das auf YouTube veröffentlicht wurde und welches ihr im Anhang findet. Tot war Foley nicht, wohl aber von den beiden Stürzen gezeichnet. Der zweite kostete ihn gleich mehrere Zähne, von denen einer gut sichtbar den ganzen Kampf über seine Nase verunstalten sollte. Es handelt sich bei dem erwähnten Filmmaterial um ein Reaktionsvideo, bei dem die beiden Wrestling-Titanen ihren Kampf Revue passieren ließen.

Das Material ist ein Traum für Wrestling-Fans, zeigt es doch in knapp 30 Minuten nicht nur das packende Finale der Begegnung zwischen den beiden Heroen, sondern ist auch voller Anekdoten und Insiderwissen. Foley hängte seine Wrestling-Karriere übrigens 2012 an den Nagel, bis 2020 stand der Undertaker hingegen noch im Ring. Lasst euch dieses spannende Intermezzo mit zwei Legenden der WWE nicht entgehen.

Quelle: pcgames.de