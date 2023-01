Hulk Hogan: Sorge um Wrestling-Legende nach Rücken-OP – Terrence „Terry“ Gene Bollea, besser bekannt als Hulk Hogan, zählt zu den Legenden im Profi-Wrestling, hat sich bis in den hintersten Winkel der Welt einen Namen gemacht. Dabei hat er nicht nur eine ganze Ära im so beliebten US-Sport geprägt, sondern war auch das Aushängeschild der WWE und WCW. Obendrein gehörte Hulk Hogan insbesondere in den 80er Jahren zur US-Popkultur.

Vor allem weil er nicht nur große Erfolge im Ring feierte, sondern ebenfalls vor der Kamera in Fernsehserien, TV-Shows und Kinofilmen zu sehen war. Aktuell gibt es vom mittlerweile 69-jährigen Hulk Hogan jedoch keine guten Neuigkeiten. Demnach soll es der Wrestling-Legende gesundheitlich alles andere als gut gehen.

„Er kann seinen Unterkörper nicht mehr spüren, deswegen muss er einen Krückstock benutzen“

So berichtete der Wrestler Kurt Angle in seinem Podcast „Kurt Angle Show“, dass Hogan nach seiner mittlerweile zehnten Rücken-OP seine Beine nicht mehr bewegen kann, nachdem die Ärzte seine Nervenstränge durchtrennt hatten. Angle:

„Er kann seinen Unterkörper nicht mehr spüren, deswegen muss er einen Krückstock benutzen, um zu laufen. […] Ich dachte, er nutzt den Krückstock, weil er Schmerzen im Rücken hat. Er hat keinen Schmerz. Er hat gar nichts. Er kann gar nichts spüren. Er kann seine Beine nicht spüren, deswegen muss er mit dem Stock laufen. Das ist ziemlich ernst. Ich fühle wirklich mit ihm mit. Er hat sein Herz und seine Seele in dieses Geschäft gesteckt und es hat ihn aufgegessen.“

„17 Operationen in den letzten zehn Jahren“

Nach Informationen von „Wrestling News“ seien Kurt Angles Angaben aus erster Hand, da er Hogan vor kurzen persönlich getroffen habe. Dass Hulk Hogans Körper nach all den Jahrzehnten mehr als unter den Belastungen des Sports massiv gelitten hat, erklärte die Wrestling-Ikone in einem Interview mit „OBJECTified“ selbst.

In dem Gespräch verriet Hogan, dass er „17 Operationen in den letzten zehn Jahren“ gehabt habe. Hogan: „Meine Knie sind fake, meine Hüften künstlich, mein Rücken ist voll mit Metall und mein Gesicht ist voller Metall.“

