Ohne Frage gehören in den USA American Football, Baseball sowie Eishockey zu den ultimativen Volkssportarten. Doch auch Wrestling zählt zu den Sportarten in America, die zu den absoluten Zuschauermagneten gehört. Ach was reden wir, weltweit fiebern Millionen Fans mit, wenn die Superstars der WWE und anderen Ligen sich spannende Show-Duelle abliefern. Ja, Wrestling ist seit Dekaden ein Megaevent. Und was haben sich in der WWE da nicht schon alles für Idole und Heroen hervorgetan. Seit vielen Jahren zudem auch etliche Frauen, die nicht nur als heißer Blickfang fungieren.

Nein, die Wrestling Divas haben es faustdick hinter den Ohren und stehen ihre Frau im Ring. Wobei natürlich auch hier weiterhin das Motto gilt - „Sex sells“! Aber wie gesagt, die Frauen im Wrestling sind neben ihren heißen Kurven auch echte Athletinnen, oder anders gesagt, wirkliche sexy Action-Girls! Daher ist das Wrestling schon lange, spätestens seit den 90er Jahren, kein reiner Männersport mehr. Dabei ist es egal ob es WWE Diven sind, Girls aus den TNA Knockouts oder aus vielen zahlreichen Independent-Wrestling-Ligen weltweit. Wir haben uns mal durch die Lady-Welt des Wrestlings gewühlt und präsentieren euch die 34 heißesten Kämpferinnen aller Zeiten!

Platz 34: Michelle McCool (Michelle Leigh Calaway - 25. Januar 1980 - Größe: 1,78m)

Platz 33: Ashley Massaro (Ashley Marie Massaro - 26. Mai 1979 - Größe: 1,65 m)

Platz 32: Bayley – (Pamela Rose Martinez - 15. Juni 1989 - Größe: 1,68 m)

Platz 31: Natalya (Natalie Katherine Neidhart-Wilson - 27. Mai 1982 - Größe: 1,65 m)

Platz 30: Velvet Sky (Jamie Szantyr - 2. Juni 1981 - Größe: 1,68 m)

Platz 29: Brandi Rhodes (Brandi Alexis Runnels - 23. Juni 1983 - Größe: 1,68 m)