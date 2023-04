Gegen The Miz bei Wrestlemania: Snoop Dogg nutzt Variante des „People’s Elbow“– Längst hat die WWE bei ihren unterhaltsamen Mega-Wrestling-Events mitreißende Gaststars im Ring. Viele von ihnen erwartet man dort gar nicht – oder nur in moderierender Funktion. Zuletzt sorgte die Hip-Hop-Legende Snoop Dog für Furore. Ein Video von ihm geht um die Welt, in dem er ein Manöver vorführt, das wohl einem der berühmtesten Moves der gesamten WWE nachempfunden ist: dem „People’s Elbow“. Das Ziel: kein Geringerer als „The Miz“.

Dass sich im Rahmen der alljährlich stattfindenden Wrestlemania im (und außerhalb des) Ringes viel Interessantes abspielen kann, ist hinlänglich bekannt. So auch kürzlich, als ausgerechnet Snoop Dogg bei der Wrestlemania im So-Fi Stadium in Los Angeles in gänzlich unerwarteter Rolle über die Seile kletterte. Grund, dort zu sein, hatte er: The Miz erklärte dem Co-Moderator gerade, was ihn an einem am Vorabend improvisierten Match zwischen ihm und Pat McAfee störte, welches Snoop angesetzt hatte.

Die Reaktion des „Doggfathers“:

Er zeigte auf den Eingang der Halle. Plötzlich ertönte aus den Boxen die Einmarschmusik der Legende Shane McMahon. Nach über einem Jahr Pause betrat McMahon das Stadion. Das Match begann, doch Shane verletzte sich am Bein. Da nicht klar war, was geschehen war, holten die Sanitäter Shane McMahon kurzerhand aus dem Ring. Nun hing in der Schwebe, ob The Miz überhaupt gewonnen hatte. Denn der Kampf war noch nicht für beendet erklärt worden.

In diesem Moment ergriff Snoop kurzerhand die Initiative. Er sprang zurück in den Ring und schleuderte The Miz zu Boden. Dabei zeigte er sein Können und eine erstaunliche Beweglichkeit. Schließlich ließ er seine Variante des unvergesslichen „The People’s Elbow“ folgen. Damit dominierte er den zweifachen WWE-Champion The Miz. Und konnte ihn pinnen. Nun darf sich die Legende von der Westküste, der Snoopadelic, Coach Snoop aller Snoops, zumindest ehrenhalber zu den ersten Anwärtern auf die WWE Universal Championship zählen.

Wenig überraschend hagelte es von den Fans in den sozialen Medien Respekt für die verblüffende Nummer. Ihr könnt sie euch im Video unten mit Genuss ansehen.

