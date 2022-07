Fester Wrestling-Neuzugang Logan Paul: YouTuber unterschreibt offiziell bei der WWE – Wie das Sport-Entertainment-Unternehmen WWE in den sozialen Medien und einer Pressemitteilung bestätigte, hat der YouTuber, Podcaster und Boxer Logan Paul offiziell bei der WWE unterschrieben. Auch Paul teilte die Ankündigung seinen Fans über seine eigenen Kanäle mit, bestätigte etwa auf Instagram: „Habe gerade bei der @WWE unterschrieben.“

Unter anderem zeigte sich Logan Paul im WWE-Hauptquartier, teilte Fotos von seinem Besuch in den sozialen Medien. Auf einem besonders prominenten Bild ließ sich der YouTuber mit einer handschriftlichen Notiz in den Händen ablichten. Diese richtet sich an den Superstar The Miz, nachdem die beiden bei der letzten WrestleMania aneinandergeraten waren. Wörtlich heißt es auf dem Schrieb:

„Hab es auf dich abgesehen @MIZ.“

Die WWE bestätigte in der Pressemitteilung: „Paul hat sich beim Showcase of the Immortals mit The A-Lister zusammengetan, nur um von The Miz nach einem Sieg über The Mysterios mit einem Skull-Crushing Finale niedergestreckt zu werden. Nach Spekulationen, dass sie sich wieder zusammentun könnten, machte Paul klar, dass er beim SummerSlam auf Rache aus sein wird.“

Anfang 2022 hatte der YouTuber bei WrestleMania 38 sein Debüt gegeben. In einem Tag-Team-Match, anfänglich an der Seite von The Miz, war Paul gegen die Mysterios angetreten, hatte gemeinsam mit dem Wrestling-Superstar dem kongenialen Vater-Sohn-Duo eingeheizt. Es gab einen überraschenden Sieg – welcher dafür sorgte, dass sich The Miz wiederum überraschend gegen Paul wandte. Während seines Debüts fuhr Paul verblüffende Manöver auf:

Er nutzte Three Amigos und einen Frog Splash, versetzte die Zuschauer in Erstaunen.

Später wurde er von etlichen Fans gar als „Naturtalent“ bezeichnet, Logans Pauls Bruder Jake Paul verlangte von den WWE-Fans gar, sie müssten sich vor Logan „verbeugen“. Auch Wrestling-Kenner Bryan Alvarez kommentierte seinerzeit mit lobenden Worten, schrieb etwa auf Twitter: „Man kann den Kerl hassen, aber Logan Paul war ein absolutes Naturtalent da draußen.“

Quelle: ladbible.com