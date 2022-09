Clash of the Castle

Am 3. September ist es so weit, die WWE veranstaltet nach 30 Jahren mit „Clash At The Castle“ wieder eine Großveranstaltung in Europa. Über 60.000 Fans werden die Wrestling-Superstars anfeuern, bejubeln und ausbuhen – so wie einst beim „Summer Slam 1992“ im altehrwürdigen Wembley Stadium in London.

Ein legendärer Abend für Wrestling-Fans

Den „Summer Slam 1992“ wird wohl kein Fan je vergessen. Ein Abend, an dem Geschichte geschrieben wurde, hielt die WWE (damals noch WWF) doch ausgerechnet in Europa eines ihrer wichtigsten Events ab. Es blieb bis heute das einzige Mal, aber das jahrzehntelange Warten hatte sich gelohnt.

Kein Wunder, gab es mit dem familiären Duell zwischen Bret „The Hitman“ Hart und dem British Bulldog doch einen hochemotionalen Main-Event, welcher auch bald zum Klassiker wurde. Während die Motorrad-Einfahrt der Legion of Doom, das Duell um die WWF-Championship zwischen dem Ultimate Warrior und Randy Savage oder die Wasser-Attacke auf Sensational Sherri jeder Fan bis heute in Erinnerung haben wird. Eine gigantische Veranstaltung mit großen Momenten.

Wird Roman Reigns vom Thron gestürzt?

Für solch unvergessene Momente will die WWE auch im Jahr 2022 sorgen und bietet eine Match-Card voller Stars und spannender Begegnungen. Über allem steht natürlich das Duell zwischen Drew McIntyre und Roman Reigns, dem Undisputed WWE Universal Champion, der seit nunmehr über 700 Tagen den Titel hält. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass der schottische Krieger für eine große Überraschung und Gänsehautmoment sorgen könnte.

Für europäische Wrestling-Liebhaber ist wahrscheinlich jedoch das Aufeinandertreffen des Iren Sheamus und des Österreichers Gunther der heimliche Höhepunkt, darf man hier wohl ein ebenso hochspannendes wie langes und knallhartes Match erwarten. Aber auch die restliche Card kann sich sehen lassen: Mit Matches wie unter anderem Matt Riddle gegen Seth „Freakin“ Rollins oder Liv Morgan gegen Shayna Baszler um die SmackDown Women's Championship.

WWE „Clash At The Castle" 2022 im Live-Stream und im Free-TV

WWE-Fans dürfen sich freuen, denn statt wie sonst spät nachts, läuft WWE „Clash At the Castle“ am Samstag, den 3. September 2022, um 19 Uhr. Die Kick-Off-Show beginnt sogar noch eine Stunde eher. Die Großveranstaltung könnt ihr im WWE Network wie gewohnt sehen. Ein besonderes Schmankerl ist aber die Tatsache, dass der komplette Event am Montag, den 5. September, auch im Free-TV auf ProSieben MAXX gezeigt wird.