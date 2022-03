Zurück in die Zukunft: LEGO DeLorean DMC-12 offiziell vorgestellt – Es ist die bekannteste Zeitmaschine der Welt. Mit Fluxkompensator an Bord flogen Marty McFly und Erbauer Doc Brown in der Zukunft herum. Eine echte Rakete, auch wenn es nicht immer leicht war, die benötigten 140 km/h in der filmischen Kult-Trilogie „Zurück in die Zukunft“ zu erreichen.

Zur Freude aller Auto-Fans aber vor allem auch LEGO-Freunde erscheint bereits im kommenden Monat mit dem „LEGO DeLorean DMC-12“ ein geniales Baustein-Modell. Dies hat LEGO nun offiziell verkündet und auch gleich vorgestellt. Das Bauset gehört der Reihe LEGO Creator Expert an und trägt die Setnummer 10300.

Der LEGO DeLorean DMC-12 setzt sich aus insgesamt 1872 Teilen zusammen und kommt im aufgebauten Zustand auf eine Länge von 35,5 Zentimetern. Außerdem wird das Set zwei exklusive Minifiguren von Marty McFly und Doc Brown sowie ein Typenschild enthalten. Das Modell selbst weist zudem ein paar coole Funktionen auf: So lassen sich etwa die beiden Flügeltüren sowie die Motorhaube öffnen.

Darüber hinaus lässt sich der DeLorean auch in den Flugmodus umstellen, in dem – ganz wie in den Filmen – die Räder eingeklappt werden können. Außerdem ist im Set ein LEGO-Lichtstein enthalten, mit dem man den Fluxkompensator aufleuchten lassen kann. Der Clou am Set ist zudem, dass man den DeLorean DMC-12 umbauen kann: und zwar in alle drei Film-Varianten des Fahrzeugs inklusive Modifikationen.

Das Bauset „LEGO DeLorean DMC-12“ (10300) ist ab dem 1. April 2022 exklusiv in den LEGO Brand Stores sowie im LEGO Online-Shop für 169,99 Euro erhältlich.