YouTube: Nun auch Preiserhöhungen für Premium-Abo – Seit einiger Zeit gab es bei einigen großen Streaming-Diensten merkliche Preiserhöhungen. Wie „techbook“ nun berichtet, werden damit jetzt auch alle Nutzerinnen und Nutzer von YouTube konfrontiert. Demnach hat der Mutterkonzern der beliebten Plattform YouTube, Google, die Preise sowohl für das Abomodell YouTube Premium als auch YouTube Music erhöht.

Bei der letzten Preisanpassung betraf es nur das Family-Abo. Das wurde nun auf alle weiteren YouTube-Tarife ausgeweitet – aktuell allerdings nur in den USA. Damit steht aber die Frage im Raum, ob die Preiserhöhungen in Übersee auch deutsche Kundinnen und Kunden zu spüren bekommen. Derzeit müssen in den USA alle Neuabos von YouTube Premium oder YouTube Music die angehobenen Preise zahlen. Wann dies auch für Bestandskunden gilt, ist indes noch offen.

Merklicher Preisanstieg vor allem für YouTube Premium

Es ist aber davon auszugehen, dass die neuen Preise im nächsten Abrechnungszeitraum für alle gelten werden. Jedoch muss Google mindestens 30 Tage im Voraus seine Abonnentinnen und Abonnenten über eine Preiserhöhung informieren. Zurzeit ist noch nicht bekannt, ob – und wenn, in welcher Höhe – die Preiserhöhungen auch in Deutschland aussehen werden. Derzeit zahlt man hierzulande für ein Abo von YouTube Music 9,99 Euro monatlich.

Für YouTube Premium zahlt man in Deutschland 11,99 Euro. Schaut man auf die Preiserhöhungen in den USA, hat man dort den Preis für YouTube Music von 9,99 US-Dollar auf 10,99 USD erhöht. Merklicher ist der Preisanstieg für YouTube Premium, wo man in den Vereinigten Staaten nun 13,99 USD im Monat zahlt, anstatt wie zuvor monatlich 11,99 USD.

