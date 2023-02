Wegen schwerer Erkrankung: Christina Applegate kann keine Filme mehr drehen – Christina Applegate ist für viele Angehörige der Generation X eine Art große Schwester, wurde sie doch in ihrer Rolle als Kelly „Dumpfbacke“ Bundy als Teil der in den 90ern unglaublich erfolgreichen „Schrecklich netten Familie“ weltberühmt. Doch das war nur der Startschuss einer langen Karriere, die nun wohl leider ein tragisches Ende finden wird – die mittlerweile 51-Jährige ist schon seit längerem schwer an Multipler Sklerose erkrankt.

Applegate machte ihr Leiden 2021 öffentlich – eine neurologische Erkrankung, die das Gehirn und das Rückenmark angreift und sich in Symptomen wie Lähmungserscheinungen, Schmerzen oder Seh- und Sprechstörungen niederschlägt.

Und so war der Schauspielerin anlässlich ihrer jüngst erfolgten Ehrung mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood die Krankheit auch deutlich anzusehen. Laufen war ihr selbst am Stock kaum möglich, weshalb sie von ihrer ehemaligen Sitcom-Mutter Katey Sagal gestützt wurde, die seinerzeit in „Eine schrecklich nette Familie“ die Peggy Bundy mimte.

Applegate kam barfuß, da ihr das Tragen von Schuhen zu große Schmerzen bereitet hätte.

Zuletzt war sie in der düsteren Comedy-Serie „Dead to me“ als Witwe Jen Harding zu sehen, doch in der dritten und abschließenden Staffel deutete sich schon an, was Applegate nun in einem Interview mit der „Los Angeles Time“ bestätigte.

Sie selbst geht davon aus, dass die kommenden „SAG Awards“ die letzten sein werden, denen sie beiwohnt: „Es ist wahrscheinlich meine letzte Preisverleihung als Schauspielerin, also ist es eine große Sache.“

Die 51-Jährige ist für ihre Rolle in „Dead to me“ als beste Darstellerin in einer Fernsehserie in der Kategorie „Komödie“ nominiert. Doch nach der Preisverleihung wird sie ihre Profession an den Nagel hängen müssen.

Die Mutter einer Tochter ergänzt: „Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, um 5 Uhr morgens aufzustehen und zwölf bis 14 Stunden am Set zu verbringen.“

Zuletzt hatte man sie bereits mit einem Rollstuhl ans Set der Dreharbeiten für die Netflix-Serie fahren müssen. Im Zuge ihrer Erkrankung nahm Applegate 18 Kilo zu.

Um der Branche weiterhin treu zu bleiben, möchte die Schauspielerin dafür in Zukunft aber vermehrt als Synchronsprecherin tätig werden.

„Damit meine Tochter satt wird und wir ein Zuhause haben.“

