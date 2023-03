Wegen heftiger Kritik: Geplante Wendler-Doku wird wieder eingestampft – Ein Raunen ging durch die deutsche Medienlandschaft, als es hieß, dass der Schlagersänger Michael Wendler aller Skandale zum Trotz ins deutsche Fernsehen zurückkehren soll. Doch nur einen Tag später, rudern der Sender RTL Zwei und die Produktionsfirma Endemol Shine Germany bereits wieder zurück.

Offenbar hat das Publikum „Dem Wendler“ die Verbreitung von Verschwörungstheorien und die Verharmlosung des Holocausts nicht „verziehen“, denn die Ankündigung einer Doku-Soap um den umstrittenen Schlagersänger und dessen schwangere Frau Laura Müller, zog direkt eine Welle der Empörung nach sich, die so groß war, dass das Projekt umgehend wieder eingestampft wurde.

Bereits gestern hatte sich RTL Deutschland via Twitter zu dem Thema positioniert, indem man verkündete das RTL-Zwei-Format „weder vor noch nach der TV-Ausstrahlung“ über die Streamingplattform RTL+ verbreiten zu wollen.

Die Michael #Wendler Doku-Soap von RTLzwei wird weder vor noch nach der TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar sein. https://t.co/6mCMbr4eZO — RTL+ (@RTLplus) March 14, 2023

Scharfer Gegenwind kam auch von zwei der prominentesten Gesichter des Senders in Form von Carmen und Robert Geiss, die als Millionärspaar aus der Doku „Die Geissens“ bekannt geworden sind.

Diese hatten auf Instagram verkündet:

„Wir distanzieren uns aufs Schärfste von Corona-Leugnern und Menschen, die Deutschland als ›KZ‹ bezeichnen. Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil. Selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTL Zwei aufhören.“

Es folgte schließlich eine Pressemitteilung, in der sich der Sender reumütig zeigte und erklärte:

„Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben.“

Und weiter: „RTL 2 hat sich immer von Extremismus aller Art distanziert und steht für Weltoffenheit und Toleranz. Es ist uns wichtig, auch nur den Anschein zu vermeiden, dass der Sender hier zu Abstrichen bereit ist. Deshalb werden wir das Projekt mit Michael Wendler nicht weiterverfolgen.“

War „Der Wendler“ zuvor wegen seiner Musik und der Beziehung zu der deutlich jüngeren Laura Müller eher belächelt worden, löste er im Herbst 2020 mit einem Video zur Pandemiepolitik in Deutschland einen Eklat aus und avancierte zum Verschwörungstheoretiker und Coronaleugner.

Auf die Äußerungen in Richtung seines damaligen Haussenders RTL, dem er vorwarf „gleichgeschaltet“ zu sein, folgten schließlich noch Kommentare, in denen er Corona-Deutschland als „KZ“ betitelte, so dass RTL schließlich den radikalen Schritt ging, ihn als Juror aus den bereits gedrehten Folgen des Castingformates „Deutschland sucht den Superstar“ herauszuschneiden.

Quelle: spiegel.de