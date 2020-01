Autor: Bernhard Trecksel

Video-Klassiker: Roboter-Komiker Mr. Zed begeistert Publikum – das nun folgende Video könnten viele von euch kennen, ist es doch ein beliebter Klassiker unter den Netzclips. Doch wer weiß, der eine oder andere hat vielleicht noch nie einen Auftritt des Robot-Komikers Mr. Zed erlebt? Dem kann nun mit diesem Ausschnitt einer Bühnenshow aus den Neunzigern abgeholfen werden. Lasst euch dieses einmalige Erlebnis nicht entgehen.

Der Mann hat im Laufe seines Lebens auf diese Weise erfolgreiche Nummern auf die Bühnen der Welt gebracht. Er trat unter anderem vor dem Papst und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten auf und wurde auf fünf Kontinenten für seine Kunst gerühmt. Mit bürgerlichem Namen heißt Mr. Zed David Kirk Traylor, und stammt aus Indianapolis in den USA. Seine Karriere begann im Kindesalter, mit fünf stand er zum ersten Mal vor der Kamera.

Ein Weg, den David konsequent bei TV und Radio fortsetzen sollte – inklusive klassischer Schauspielausbildung. Genau die half dem Comedian, sein einzigartiges Programm um die Welt zu bringen und als „Roboter“ keine Miene zu verziehen. Er spielte in ausverkauften Clubs. So trat er in der weltberühmten Scala in Mailand mit einem eigenen Theaterprogramm auf und hatte eine Dauer-Show in Las Vegas, eine in Kuwait, eine in Dubai und eine im japanischen Nikko Toyohashi Resort-Hotel.

Als wäre all das nicht genug, legte David im Laufe der Jahre nach, unter anderem als Synchronsprecher. Er lieh seine Stimme hunderten von Trickfilmfiguren, sprach Charaktere in Videospielen, darunter in Klassikern wie „Indiana Jones and the Fate of Atlantis“ oder „Maniac Mansion 2: Day of the Tentacle“. Wer wissen will, warum der Mann so eine stille Berühmtheit wurde, sollte sich diesen Auftritt anschauen.