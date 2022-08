Es ist immer wieder faszinieren, was man mit Technik alles so machen kann. So wie im nächsten Fall, bei dem der Künstler Hidreley Leli Dião dank moderner Technologien und künstlicher Intelligenz bekannten Zeichentrick-Stars ein menschliches Aussehen gegeben hat.

Die spannenden Ergebnisse sind wahrlich sehr beeindruckend. Denn wer wollte nicht immer schon mal sehen, wie die berühmten Zeichentrick-Charaktere aussehen würden, wären sie Menschen aus Fleisch und Blut. Nun das könnt ihr auf dem Instagram-Account des Künstlers Hidreley Leli Dião sehen. Wir haben euch nachfolgend einmal die coolsten Zeichentrick-Stars in ihrer menschlichen Gestalt herausgesucht.

Moe Szyslak (The Simpsons)

Joe Gardner (Soul)

Bart Simpson (The Simpsons)

Arielle

Maleficent

Carl Fredricksen (Oben)

Ned Flanders (The Simpsons)

Rapunzel

Milhouse Mussolini Van Houten (The Simpsons)

Böse Königin (Schneewittchen)

Ursula (Arielle, die Meerjungfrau)

Hercules

Hans (Frozen)

Pocahontas

Prinz Erik (Arielle, die Meerjungfrau)

Peter Pan

Tinkerbell (Peter Pan)

Show White

Aladdin

Quelle: 9gag.com