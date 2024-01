TV-Kabelanschlüsse ohne Vertrag: Stilllegung noch im Jahr 2024 – Deutschland steht eine bedeutende Veränderung im Bereich des Kabelfernsehens bevor. Mit dem Auslaufen einer gesetzlichen Frist am 1. Juli 2024 müssen Millionen Mieter sich auf neue Modalitäten für ihren Fernsehempfang einstellen. Der Grund dafür ist eine Änderung in der Abrechnung von Kabelgebühren, die bislang über die Nebenkosten der Miete umgelegt wurden.

Diese Praxis endet nun, und es erfordert aktive vertragliche Neuregelungen seitens der Mieter, um den Zugang zum Kabelfernsehen aufrechtzuerhalten. In den 1980er Jahren eingeführt, war es bisher üblich, dass die Kabelnetzgebühren Teil der Mietnebenkosten waren, eine Regelung, die durch die TKG-Novelle, die der Bundesrat am 7. Mai 2021 bestätigte, beendet wird. Dies betrifft rund 12,5 Millionen Haushalte in Deutschland, die ihren Fernsehempfang über das Kabelnetz erhalten.

Neuregelung sorgt für Diskussionen

Die Neuregelung sorgt für Diskussionen, da bisher alle Bewohner eines Mietshauses unabhängig von der Nutzung für den Kabelanschluss zahlen mussten. Die Umstellung bedeutet für Kabelnetzbetreiber wie Vodafone und Tele Columbus eine Herausforderung. Vodafone, mit circa 13 Millionen Kabelkunden, sieht sich einer potenziellen Umsatzeinbuße von etwa 800 Millionen Euro gegenüber. Dies zeigt eine deutliche Veränderung in der Landschaft des deutschen Kabelfernsehmarktes.

Die Netzbetreiber reagieren auf diese Veränderung, indem sie neue Vertragsmodelle und Vereinbarungen anbieten. Diese beinhalten Kooperationen mit Wohnungsbaugesellschaften und die Möglichkeit für Mieter, individuelle Verträge abzuschließen. Diese neuen Verträge könnten zu höheren Kosten für die Endverbraucher führen. Vodafone beispielsweise plant, monatliche Gebühren von 8 bis 10 Euro anzubieten, wenn eine bestimmte Anzahl an Mietern erreicht wird.

Chancen für alternative TV-Anbieter

Ohne solche Rahmenverträge könnten die Kosten auf knapp 13 Euro monatlich steigen. Diese Umstellung birgt auch Chancen für alternative TV-Anbieter wie Magenta TV von der Deutschen Telekom, Waipu oder Zattoo, die TV-Übertragung über das Internet anbieten. Diese Anbieter sehen eine große Gelegenheit, Kunden zu gewinnen, die von traditionellen Kabelfernsehdiensten wechseln. Auch der Satelliten-TV-Anbieter SES Astra erwartet durch diese Marktbewegungen Vorteile.

Inmitten dieser Veränderungen bleibt abzuwarten, wie die Verbraucher reagieren. Einige könnten aus Gewohnheit bei ihrem Kabelfernsehen bleiben, während andere die Gelegenheit nutzen, um zu alternativen Anbietern zu wechseln. Die endgültige Auswirkung dieser Gesetzesänderung auf den deutschen TV-Markt wird sich erst nach dem Stichtag im Juli 2024 vollständig zeigen.

Quelle: golem.de