Trainer-Legende berichtet bei Sender: Christoph Daum über den Drogen-Skandal – Der Kampf um das runde Leder findet keineswegs nur auf dem Rasen statt. Rund um Manager, Spieler, Trainer und Personalien spielen sich kleine und große Dramen ab. In der Bundesliga-Geschichte gab es wohl nur wenige Pressekonferenzen, die dabei so denkwürdig sind wie jene damals von Trainer Christoph Daum, der sich zu den Vorwürfen des Kokain-Konsums äußerte. Einem Sender stand er nun Rede und Antwort zu dem Skandal.

Bei RTL klärte Daum im Interview über die Sachlage seinerzeit auf – welche Gründe er für seinen Konsum hatte und wie dieser überhaupt seinen Anfang nahm. Zur Auffrischung der Erinnerung: Daum sagte seinerzeit „Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe“ – und ging mit diesen Worten zu einem aufsehenerregenden Drogentest. Im Oktober 2000 war Christoph Daum noch Übungsleiter bei Bayer Leverkusen – da schlug besagte Rauschmittel-Untersuchung positiv an: Kokain.

Der deutsche Fußball stand mit blasser Miene da:

Christoph Daum musste umgehend seinen Hut nehmen. Er wanderte für zwei Monate in Richtung USA ab, wie „rtl.de“ den gesamten Vorfall noch einmal erläutert. Nun hat er mit dem Kölner Sender über dieser harten Zeiten gesprochen. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass Daum Kokain nahm? Wo lagen die Anfänge seines früheren Konsums? Ausführlich erklärt die Trainer-Legende gegenüber RTL:

„Das passiert nicht mit Vorsatz. Du sagst dir nicht 'heute Abend ziehe mir mal etwas rein', sondern das entsteht durch die Atmosphäre. Du hast was getrunken, Freunde oder Bekannte sind mit dabei und sagen 'Komm, nehmen wir alle'. Und wenn du dich dann in einer labilen Lebenssituation befindest, wie es bei mir der Fall war, denkst du dir 'So what?' Dann nimmst du mal etwas, um eine Art Selbsttest zu machen, um herauszufinden wie das wirkt.“

Welche „labile Lebenssituation“ gemeint ist, führt Daum aus:

„Solche Dinge sind ja immer multifaktoriell. Wir nehmen jetzt nur einen Faktor heraus und das ist die Trennung von der Familie und den Kindern“, so der 69-Jährige. Man finde sich dann in einem Hotel wieder, „wo eben am Wochenende die Post abgeht“. Den Schilderungen der Trainer-Legende zufolge kamen dann Dinge zusammen: „Das heißt zwar lange nicht, dass man sich daran beteiligen muss. Aber wenn du in einer Trennungssituation steckst und sehr viele Freunde dir noch Vorwürfe machen, dann addiert sich das immer mehr“, so betont Daum.

Stetig seien „Bedenken und Selbstvorwürfe“ angewachsen. Es habe für Daum alleine im Hotel keine Person gegeben, bei der er sich sein Leid von der Seele reden konnte. Die Folge: „Leichtsinnigerweise“ habe sich der 69-Jährige dazu hinreißen lassen, Kokain zu nehmen. In Deutschland reagierte man seinerzeit höchst empört – sowohl DFB als auch Bayer Leverkusen wendeten sich von dem beliebten Trainer ab.

Besonders schmerzhaft:

Der DFB hatte Christoph Daum seinerzeit gerade erst zum Bundestrainer gekürt. In Istanbul sah man das wohl anders, denn kurz nach dem Skandal meldete sich Daums alter Club Besiktas Istanbul, wie man im Artikel von „rtl.de“ erläutert. Eine Chance für die Coach-Legende, die tobenden Wogen dieses sozialen und medialen Unwetters zu verlassen. Gegenüber dem Sender erläutert er: „Ich habe schnellstmöglich wieder das gemacht, was ich eigentlich immer sehr gut konnte, nämlich erfolgreich als Fußballtrainer gearbeitet.“

Vor allem eines fehlte Daum zufolge: Beistand in den Medien. De Trainer wörtlich: „Aber diese mediale Lawine die auf mich einbrach, zog mir wirklich den Boden unter den Füßen weg. Kaum einer äußerte etwas positives zu meiner Person.“ Überrascht habe ihn das jedoch nicht: „Ich bin auch damit zurechtgekommen. Ich hatte einen Fehler gemacht, für den ich die Verantwortung übernahm. Und dann habe ich auch die Konsequenzen zu tragen.“

2022 dann der nächste Tiefschlag für Christoph Daum:

Er erhielt die Diagnose Lungenkrebs. Doch dem Bericht zufolge nahm er den Kampf gegen diesen Gegner auf – und ist laut „rtl.de“ nun auf dem Wege der Besserung, wozu es mehrerer Chemotherapien bedurfte. Ihm wird von dieser Stelle der bestmögliche Ausgang und gute Genesung für seine schwere Erkrankung gewünscht.

Quelle: rtl.de