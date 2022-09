Tom Hardy bei Kampfsportturnier: Hollywood-Star gewinnt alle Kämpfe – Tom Hardy („Mad Max: Fury Road“, “The Dark Knight Rises“) hat bis dato eine steile Schauspielkarriere hingelegt und ist bei den Fans überaus beliebt. Doch seit geraumer Zeit beeindruckt der 45jährige Brite nicht nur vor der Kamera, sondern auch im Ring.

Ganz wie in seinem Film „Warrior“ nahm er im August beim REORG Open Jiu-Jitsu Championship im englischen Aldersley Leisure Village teil und gewann das Turnier prompt. Nun hat es Tom Hardy wieder getan. Nur Wochen später nahm er am letzten Wochenende überraschend wieder an einem Turnier teil. Dieses Mal an der Brazilian Jiu-Jitsu-Meisterschaft 2022 im englischen Milton Keynes.

Und was soll man sagen, auch dort dominierte er seine Gegner und gewann ebenfalls alle seine Kämpfe. Für die Zuschauer und Gegner war dies ein überraschendes Ereignis. Denn das der Hollywood-Star dort unangekündigt teilnahm, fiel erst auf, als er sich dort zeigte.

Zuvor meldete er sich mit seinem richtigen Namen Edward Hardy an, weshalb es niemanden aufgefallen war, dass es sich hierbei um den Action-Star handelt. Einer seiner Gegner sagte, als er verstand das da Tom Hardy vor ihm stand: „Ich war völlig verstört. […] Er meinte nur, 'vergiss einfach, dass ich es bin, und mach, was du immer machst.' Er ist ein sehr kräftiger Typ.“

Am Ende zeigte Tom Hardy bei seiner Tour durch das lokale Kampfsport-Milieu, das er es auch im wahren Leben im Ring draufhat und dabei vor allem stets bescheiden aber auch respektvoll bleibt.

