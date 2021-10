Mädchen mit Zuckungen in Behandlung

TikTok: Mädchen mit Zuckungen in Behandlung – Die Corona-Krise samt der verhängten Lockdowns war sicherlich einer der Gründe, wieso das Videoportal TikTok boomt wie nie. Mittlerweile gibt es Millionen von TikTok-Videos – und täglich werden es mehr. Doch seit Beginn der Pandemie scheint es einen Trend zu geben, der viele Ärzte und Spezialisten besorgt.

Denn offenbar müssen immer mehr junge Mädchen mit an Tourette-Syndrom gemahnenden Symptomen behandelt werden. Die Ärzte vermuten dahinter das Anschauen von TikTok-Videos. So meldete das „Wall Street Journal“, dass die behandelnden Ärzte anfangs keine Ahnung hatten, wieso so viele weibliche Teenager auffällige Tics entwickelt hätten.

TikTok-Videos mit dem Hashtag #Tourette

Doch schon nach kurzer Zeit entdeckten sie bei ihren Patientinnen eine Gemeinsamkeit. So nutzte ein Großteil der Mädchen die TikTok-App. Laut „Wall Street Journal“ hätten sich außerdem all diese Mädchen auf TikTok Videos von Menschen mit Tourette-Syndrom angesehen. Laut einer britischen Untersuchung wurden TikTok-Videos mit dem Hashtag #Tourette im Januar 2021 rund 1,25 Milliarden aufgerufen, mittlerweile sogar 4,8 Milliarden Mal.

In Bezug auf die jungen Mädchen mit Tourette-artigen Symptomen, verweist das „Wall Street Journal“ auf Angaben von Kinderkliniken in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien. Diese berichteten, dass sie einen echten Zustrom von Mädchen mit Bewegungs- und Sprachstörungen verzeichneten. Viele dieser Jugendlichen litten zuvor an Angstzuständen und Depressionen.

Diese seien entweder durch die Pandemie ausgelöst worden oder hätten sich verschlimmert. Die Ärzte vermuten nun, dass die psychischen Störungen der Patientinnen in Verbindung mit den Tourette-TikTok-Videos solche Tics bei ihnen entwickeln.

Quelle: tagesschau.de