„The Masked Singer“: Dick Van Dyke sorgt mit 97 Jahren für Sensation – Das Alter nagt an jedem, keine Frage. Offenbar hat es an einigen Menschen aber mehr Geschmack gefunden als an anderen, wie der US-amerikanische Schauspieler, Entertainer und Komiker Dick Van Dyke kürzlich eindrucksvoll bewies. Geboren im Jahr 1925 ist dieser inzwischen nämlich stolze 97 Jahre alt und legte trotz seines fast schon biblisch zu nennenden Alters im Rahmen der amerikanischen Ausgabe von „The Masked Singer“ einen gefeierten Auftritt hin, der die Jury zu Tränen rührte.

Als Gnom verkleidet trat der zunächst noch unbekannte Interpret in der Auftaktfolge der neunten Staffel der US-Fassung mit einer Darbietung des Song-Klassikers „When You’re Smiling“ an.

Als bei der anschließenden Enthüllung dann Dick Van Dyke zum Vorschein kam, war die Sensation perfekt, gilt der Schauspieler doch als eine Legende im Showbusiness. Alleine die Sitcom „The Dick van Dyke Show“, in welcher er – der Name verrät es bereits – von 1961 bis 1966 die Hauptrolle spielte, sahnte ganze 15 Emmy Awards ab.

Insbesondere Kindern sollte er außerdem mit seiner Rolle als Schornsteinfeger Bert in Walt Disneys „Mary Poppins“ aus dem Jahr 1964 in Erinnerung bleiben. Auch in „Mary Poppins Returns“ war er 2018 zur Freude aller Junggebliebenen 2018 noch einmal zu sehen. Dazwischen liegt eine lange und erfolgreiche Schaffenszeit, die selbst auf Wikipedia nur auszugsweise aufgeführt ist.

Für sein Lebenswerk wurde Van Dyke 1993 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt und erhielt 1998 den Hollywood Legend Award.

In einem Interview nach der Show erklärte er, zuvor noch nie von „The Masked Singer“ gehört zu haben, bevor man ihn für einen Auftritt angefragt hatte.

„Es war das Seltsamste, was ich je gemacht habe“, fasst der 97-jährige Show-Profi seine Erfahrung zusammen.

Die Enthüllung des Gnoms traf die Jury, bestehend aus dem Sänger und Songwriter Robin Thicke, TV-Moderatorin Jenny McCarthy Wahlberg, dem Schauspieler Ken Jeong sowie der Pussycat-Dolls-Frontfrau Nicole Scherzinger, mit einer emotionalen Wucht, die letztgenannter sogar einige Tränen abrang.

Im Gespräch mit der „Entertainment Weekly“ wurde Van Dyke daraufhin gefragt, ob er derartige Reaktionen häufiger erlebe, woraufhin er antwortete, dass dies tatsächlich bereits vorgekommen sei.

Großartig: Als Zugabe legte Van Dyke mit dem „Mary Poppins“-Klassiker „Supercalifragilisticexpialidocious“ nach.

Quelle: spiegel.de