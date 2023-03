Überraschung bei „The Masked Singer“: Mexikanischer Schwanzlurch entpuppt sich als WWE-Star – Das ungewöhnliche Konzept der Gesangs-Show „The Masked Singer“ erfreut sich wenig überraschend nicht nur hierzulande großer Beliebtheit, und hat sich aus Südkorea stammend wie ein Lauffeuer über die ganze Welt verbreitet. Natürlich ist das Format unlängst auch in den USA angekommen, wo es jüngst eine ganz besondere Überraschung für das Publikum und die Jury gab.

Unter der Maske des Axolotls – ein mexikanischer Schwanzlurch– feierte nämlich niemand Geringeres als WWE-Star Alexa Bliss sein TV-Comeback.

Die auch als „Horror-Barbie“ bekannte Profi-Wrestlerin war seit dem „Royal Rumble“ am 28. Januar komplett aus dem Rampenlicht verschwunden, nachdem sie im Zuge des Mega-Events im texanischen San Antonio klar dem „RAW“-Champion Bianca Belair unterlegen war.

Zwar wurde mit befremdlichen Videos nach dem Kampf angedeutet, dass ihr Plot mit Grusel-Wrestler Bray Wyatt damit noch kein Ende gefunden hat, doch danach wurde es still um die 31-Jährige.

Umso lauter dafür ihr Comeback in der US-Version von „The Masked Singer“, wo sie mit dem Song „Can't Fight The Moonlight“ von LeAnn Rimes kunstvoll als Axolotl verkleidet die Bühne rockte und Juror Robin Thicke folgendes Statement entlockte:

„Das ist das süßeste Kostüm und eine großartige Song-Auswahl! Tolle Energie – das hat so Spaß gemacht!“

Jenny McCarthy-Wahlberg hatte vor der Enthüllung schon so eine Ahnung: „Da muss definitiv ein professioneller Entertainer dahinterstecken.“

Zwar wurde Bliss für ihren Auftritt gefeiert, Schluss war nach der Performance trotzdem. Wenig später erklärte der fünfmalige WWE-Frauenchamp:

„Das war eine persönliche Sache für mich. Denn wenn es ums Singen geht, habe ich lähmendes Lampenfieber. Ich weinte sogar Backstage, bevor ich rauskam … weil ich so nervös war! Aber jetzt bin ich total stolz auf mich, weil ich mich meiner Angst gestellt habe!“

Fans fragen sich nun, ob Bliss nach ihrem Gesangsausflug bald wieder in den Ring treten und was die kommende Wrestlemania am 1. und 2. April diesbezüglich wohl zu erzählen haben wird.

