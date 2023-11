Stephen Kings Cujo: Sequel zum Tier-Horror kommt – Im Jahr 1983 erweckte der Roman „Cujo“ von Stephen King, dem Meister des Horrors und der Suspense, das Grauen auf der Kinoleinwand zum Leben. Bekannt für die Erschaffung einer Welt, in der das Alltägliche oft ins Unheimliche umschlägt, hat Stephen King ein Pantheon ikonischer Werke erschaffen, das von „ES“ und „Friedhof der Kuscheltiere“ bis hin zu „Carrie“ reicht.

Diese Romane haben nicht nur eine treue Leserschaft gefunden, sondern sind auch zu Grundsteinen der Filmindustrie geworden. Filme wie „Shining“ oder „Misery“ haben dabei längst ihren Platz in der Filmgeschichte sicher. Fast vier Jahrzehnte später bleibt der Einfluss von Kings Geschichten auf die Popkultur unübersehbar. Jetzt steht ein neuer Meilenstein an: Die Fortsetzung des berüchtigten Bernhardiner-Albtraums in Kurzgeschichtenform.

Das Sequel „Rattlesnakes“

Die Geschichte von „Cujo“ dreht sich um einen scheinbar harmlosen Hund, der nach dem Biss einer Fledermaus von Tollwut befallen, zur tödlichen Bedrohung wird. Stephen Kings Kurzgeschichte „Rattlesnakes“ greift die Geschichte von Vic Trenton auf, dem Familienvater aus „Cujo“, der einst seine Familie knapp vor dem tollwütigen Hund retten konnte. Die neue Erzählung findet ihn als verwitweten Mann, der nach Florida reist, in der Hoffnung auf einen Neuanfang.

Jedoch sieht er sich dort unerwarteten Herausforderungen gegenüber, die seine Zukunft ungewiss machen. King selbst hat angedeutet, dass die Leser eine besonders finstere Szene erwartet, in der ein Kind in eine Schlangengrube fällt - ein Szenario, das für Gänsehaut sorgen dürfte. Mit der Veröffentlichung der Kurzgeschichtensammlung „You Like It Darker“, die „Rattlesnakes“ beinhaltet, stellt sich die Frage, ob dieses Sequel den Weg dann schlussendlich auch den Weg vom Roman auf die Leinwand finden wird.

Erscheinungstermin bereits 2024

Die Verfilmung von „Cujo“ vor beinahe vierzig Jahren war ein Erfolg; ob die Filmindustrie die Chance ergreift, diese neue Geschichte zu adaptieren, bleibt abzuwarten. Die Faszination für Stephen Kings Werke bleibt letztendlich zeitlos und deshalb werden sich Fans ganz sicher auch auf „Rattlesnakes“ freuen, die die Legende von „Cujo“ weiterspinnt. Nach aktuellem Stand erscheint „Stephen Kings Rattlesnakes“ am 21. Mai 2024.

