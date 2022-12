Sherlock Holmes: Hörspiel erhält Jubiläumsfolge – Auch in Zeiten des Streaming-Booms mit all den Serien und Filmen, sind Hörspiele im Jahre 2022 immer noch ein überaus beliebtes Mittel in der Freizeit-Gestaltung. Schließlich gibt es schier unendlich viele Geschichten, denen man lauschen kann, um sich entspannt unterhalten zu lassen. Eine sehr beliebte Hörspiel-Reihe feiert nun ihr Jubiläum.

Die Rede ist von „Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs“ aus dem Hause Titania Medien, zu der nun die 50. Folge „Ludwig II. - Der Tod im Würmsee“ erschienen ist. Seit mittlerweile elf Jahren nach der ersten Veröffentlichung des Hörspiels begeistern die Folgen mit den spannenden Kriminalfällen des legendären Meisterdetektivs Sherlock Holmes sowie dessen Freund und Chronisten Dr. John Watson.

Ab nach Bayern, die Kaiserin hat gerufen

Ein Faustpfand ist bei dieser Hörspielreihe sicherlich, dass Titania Medien exklusiv die Vertonungsrechte über die berühmten Erzählungen „Sir Arthur Conan Doyles“ sowie „Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs“ besitzt. Nun erscheint bereits am 16. Dezember 2022 die besagte rund zweistündige Jubiläumsfolge 50 „Ludwig II. – Der Tod im Würmsee“.

In dieser treffen Sherlock Holmes und Dr. Watson abermals auf Kaiserin Elisabeth von Österreich. Sie hat das Ermittlerduo mit einem Spezialauftrag betraut. So sollen Holmes und Dr. Watson den bedrohten Cousin der Kaiserin, Ludwig II. von Bayern, zu dessen Schutz außer Landes schaffen. Doch sie kommen zu spät, denn Ludwig II. stirbt unter ungeklärten Umständen, noch bevor die beiden eintreffen.

Jubiläumsfolge mit berühmten deutschen Sprechern

Obendrein verstirbt am Starnberger See auch noch Ludwigs behandelnder Psychiater. Statt Schutzauftrag heißt es nun für Sherlock Holmes und Dr. Watson, die Ermittlungen aufzunehmen. Neben der spannenden Kriminalgeschichte dürfen sich alle Hörspielfans in der 50. Jubiläumsfolge auch auf eine ganze Reihe berühmte deutsche Sprecher freuen.

So sind unter anderem Joachim Tennstedt (Jeff Bridges, Mickey Rourke, John Malkovich), Detlef Bierstedt (George Clooney, Bill Pullman) und Tim Schwarzmaier (Daniel Radcliffe) in der Folge „Ludwig II. - Der Tod im Würmsee“ zu hören.