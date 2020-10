Nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie, wo man vermehrt zu Hause ist, erfreuen sich Groß und Klein an tollen Spielen, um die Freizeit zu gestalten. Dabei ist es vor allem toll, dass es noch allerhand Möglichkeiten gibt, sich auch non-digital auszutoben. So wie mit der Produktreihe „GraviTrax“ aus dem Hause Ravensburger. Seit nunmehr zwei Jahren ist das innovative Kugelbahnsystem auf dem Markt und scharte in der vergleichsweise kurzen Zeit eine riesige Fanbase um sich.

Eine tolle Sache ist, dass Ravensburger seiner GraviTrax-Pro-Community immer neue Erweiterungen spendiert. Ganz frisch auf dem Markt ist nun das riesige Upgrade mit „GraviTrax Pro Vertical“. Richtig gelesen, vertikal: Nun kann man endlich ganz einfach und kreativ seine Kugelbahnen in die Höhe treiben. Mit dem „GraviTrax PRO Starter-Set Vertical“ werden ganz neue Möglichkeiten eröffnet, noch komplexere und verrücktere Kugelbahnwelten zu entwerfen.

Da ist mithilfe von Magnetismus, Kinetik und Erdanziehung fetzige Kugel-Action garantiert. Mit den zahlreichen Bauelementen konnte man bis dato ja schon tolle Parcours erschaffen. Mit der neuen Erweiterung wird das aber noch mal um einiges spektakulärer. Hier sind besonders die schnellen Bergabschienen zu erwähnen, die richtig Tempo in die Sache bringen.

Doch auch die neuen Höhensteine, vertikalen durchsichtigen Wände und Balkone sind klasse. Hinzu kommt eine neue Schienensorte mit den kurzen Bernoulli-Schienen, die perfekt dazu geeignet sind, kleinere Höhenunterschiede zu verbinden. Mit dem „GraviTrax PRO Starter-Set Vertical“ lässt sich so auf mehreren Ebenen bauen, weshalb die ganze Kugelbahn enorm an Höhe gewinnt.

Neulinge und Anfänger werden am Anfang leicht stockend bauen, weil der Aufbau etwas friemelig ist, doch wenn man einmal den Dreh raus hat, geht das Erschaffen seiner eigenen Kugelbahn extrem zügig. Das Coole am „Starter-Set Vertical“ ist, dass man es sowohl alleine benutzen, aber eben auch mit dem Grundsystem von GraviTrax kombinieren kann.

Man benötigt durch die neuen großen Teile nun zwar mehr Platz in der Wohnung, aber das sollte für jeden enthusiastischen Kugelbahnbauer eh kein Problem sein. Neben dem „GraviTrax PRO Starter-Set Vertical“ gibt es noch drei kleinere Erweiterungspacks: mit der GraviTrax PRO Erweiterung Vertical, dem GraviTrax PRO Splitter sowie dem GraviTrax PRO Mixer.

Alles in allem hat Ravensburger hier seine Kugelbahnwelt sinnvoll erweitert und bringt mit der Vertikalität nun doch mehr Bau- und Spielspaß. Das für alle Neulinge, aber eben auch für jeden GraviTrax PRO-Kugelbahn-Baumeister.

Alle neuen Sets in der Übersicht:

GraviTrax PRO Starter-Set Vertical, für beliebig viele Spieler ab 8 Jahren, für 79,99 Euro (UVP) im Handel, ET Oktober 2020

GraviTrax PRO Erweiterung Vertical, für beliebig viele Spieler ab 8 Jahren, für 29,99 Euro (UVP) im Handel, ET Oktober 2020

GraviTrax PRO Action-Stein Splitter, für beliebig viele Spieler ab 8 Jahren, für 11,99 Euro (UVP) im Handel, ET Oktober 2020

GraviTrax PRO Action-Stein Mixer, für beliebig viele Spieler ab 8 Jahren, für 11,99 Euro (UVP) im Handel; ET Oktober 2020