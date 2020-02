Pocher vs. Wendler

Autor: Redaktion MANNTV

Oliver Pocher schießt mit provokanten "ab 18"-Video gegen den Wendler – Erst gestern hatten wir berichtet, dass Oliver Pocher in den letzten Tagen gehörig in den sozialen Medien mit dem Schlagersänger Michael Wendler aneinandergeraten war – ein Schlagabtausch der beiden auf Instagram hatte seinen Anfang genommen, als Wendler von seiner Laura Müller mutmaßlich ein neues Auto geschenkt bekommen hatte. Seitdem parodiert Pocher „den Wendler“ und sein Geturtel mit beißendem Spott. Nun hat der Komiker nachgelegt.

Wobei Wendler-Fans wohl eher von „nachtreten“ sprechen würden. Denn seit Michael Wendler und Laura Müller ihre Liebe in den sozialen Medien quasi täglich zur Schau stellen, hagelt es Spott und Häme. So viel, dass der Schlagerpromi und seine junge Flamme nun sogar Anzeige wegen Urheberrechtsverletzung und Beleidigung gegen Pocher erstattet haben.

Pochers Scherze zielen vor allem auch auf die Jugend von Wendlers Laura ab

Das ist auch in diesem Video nicht anders, dass der Komiker als Parodie auf einen Schmuse-Clip auf Laura Müllers Instagram-Kanal gedreht hat, der Müller und Wendler beim Kuscheln im Bett zeigte. Untertitelt ist das Ganze mit „Ich liebe Dich jeden Tag mehr Michael.“

Eingeleitet wird der parodistische Tiefschlag mit einem schon fast kunstvoll zu nennenden Aufbau, der die Neugierde ins Unendliche steigert. So schreibt Pocher: „Hier kommen die 50 verstörendsten Sekunden des heutigen Tages! Nichts für schwache Nerven und Menschen, die weiterhin sexuell aktiv bleiben wollen.“ Pochers Version, die er mit Amira Aly gedreht hat, geht dabei unter die Gürtellinie – so hält er im Video einen Kinderreisepass in der Hand:

Seine Fans feiern den TV-Komiker für die ganze Aktion, die Wendler-Parodien werden nicht nur in Scharen geklickt, sondern finden auch zahlreiche Nachahmer, die nun selbst Laura-und-Michael-Clips drehen und sich auf Kosten der beiden amüsieren. Man darf gespannt sein, ob die Sache letztendlich wirklich vor Gericht landet.

Übrigens, wem das Ganze noch nicht böse genug war, der wird in diesem beißenden Clip von Pocher seine helle Freude haben: