Pocher und Papa auf Reisen: Oliver Pocher verspottet Boris Becker – Für die RTL-Sendung „Pocher und Papa auf Reisen“ zog es den deutschen Comedian Oliver Pocher mit seinem Vater Gerd nach Großbritannien. Dort besuchen sie unter anderem die in England lebende Großtante Pochers. Eine emotionale Reise für die Pochers, doch bei all den Erinnerungen und Erlebnissen konnte Oliver Pocher auch seinen Hang zur Lästerei nicht bezähmen.

Sein Ziel einmal mehr war Boris Becker, der bekanntlich zurzeit im englischen Gefängnis seine Strafe absitzt. Bereits zuvor gab es Ärger zwischen den beiden. Becker klagte gegen die Äußerungen und Darstellungen Pochers, die der TV-Komiker in seiner Sendung „Pocher – gefährlich ehrlich“ über ihn getätigt hatte. Nun holte Pocher zur neuen Lästerattacke gegen die ehemalige Tennis-Legende Boris Becker aus.

„Und wenn mich das Glücksspiel in den Ruin treibt, sehe ich wenigstens Boris wieder.“

In der Sendung erblickte Pocher vor dem Windsor Castle einen Bus. Daraufhin foppte Pocher: „Oh, Boris Becker. Der hat Kultur gebucht. Ich bin mir nicht sicher, das sieht zumindest so aus von Weitem.“ Wenig später beim Besuch eines Pferderennens in Ascot legte Pocher nach. Nachdem er auf das falsche Pferd setzte und ein paar englische Pounds verlor, kommentierte er es mit den Worten: „Naja, was soll es. Ich versuche direkt noch mal mein Glück. Und wenn mich das Glücksspiel in den Ruin treibt, sehe ich wenigstens Boris wieder.“

Da war die Welt noch in Ordnung 🥃 #PocherUndPapapic.twitter.com/FDy7TELzrr — RTL (@RTL_com) August 9, 2022

„Man kann auch witzig und lustig sein, ohne peinlich zu wirken.“

Darüber hinaus entgleisten dem deutschen Comedian aber auch in anderen Situationen der Sendung so einige Kommentare. In späteren Szenen sieht man den Butler Grant, der sichtlich wenig begeistert vom deutschen TV-Promi und dessen typischem wenig sittenhaften Verhalten war.

Butler Grant: „Ich habe das Gefühl, dass er Oliver von der Straße weg adoptiert hat. [...] Ich habe mich gefragt, ob ihm als Kind etwas zugestoßen ist. Vielleicht wurde er fallen gelassen oder Ähnliches. So was habe ich in 25 Jahren nicht gesehen! […] Man kann auch witzig und lustig sein, ohne peinlich zu wirken. Das könnte Olli, aber er macht es meiner Meinung nach viel zu wenig.“

Quelle: bild.de