Autor: Redaktion MANNTV

Oliver Pocher zieht Michael Wendler durch den Kakao – Seit einigen Tagen fechten Popschlager-Barde Michael Wendler und Fernsehkomiker Oliver Pocher in den sozialen Medien einen Konflikt aus, der bald schon vor Gericht geklärt werden könnte, wenn es nach „dem Wendler“ geht: Denn Pocher antwortet auf jedes Instagram-Video des Musikers und seiner Freundin Laura Müller mit einem Blödel-Clip, der die beiden genüsslich durch den Kakao zieht. So auch auf Müllers letztes Video.

Laura Müller und Michael Wendler hatten sich in einer Konditorei in Florida eine süße Leckerei gegönnt, flirteten einmal mehr routiniert-inszeniert im Video miteinander, was schließlich in einer herzlichen Geste mit den Zeigefingern gipfelte. Pocher antwortete prompt – mit Nuss-Nougat-Creme im Gesicht stellte er den Wendler-Bart nach und parodierte so das Video des Paares:

Seinen Anfang hatte der Zwist zwischen Wendler und Pocher genommen, nachdem der Schlagersänger durch Playboy-Fotos seiner Freundin Laura Müller in den sozialen Medien in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt war. Es folgte ein Video, in welchem Müller Wendler ein Auto zum Geschenk machte. Seitdem turteln die beiden in immer neuen Instagram-Postings auf vergleichsweise kitschige Weise öffentlichkeitswirksam miteinander.

Das Auto-Video war seinerzeit Grund genug für Pocher, mit einer Parodie zu reagieren, an deren Ende ein Spielzeug-Pkw in der heimischen Einfahrt auftauchte. Seitdem vergehen kaum drei Tage, ohne dass der Comedian das Gespann Müller/Wendler nicht mit einer von seinen Fans gefeierten Parodie durch den Kakao zieht.

Michael Wendler reicht es jetzt damit – der 47-Jährige gibt an, er habe Strafanzeige gegen Oliver Pocher gestellt. Die Vorwürfe: Urheberrechtsverletzungen und Beleidigung. Doch den Komiker scheint das nicht zu stoppen. Man darf gespannt sein, wie diese Schlammschlacht endet.



Oliver Pocher hat nun noch einmal nachgelegt und dabei den Alterunterschied zwischen Laura Müller und Michael Wendler auf die Schippe genommen.

Quelle: focus.de/