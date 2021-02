Playmobil: Zurück in die Zukunft – Denkt man an Playmobil, weckt das bei den meisten von uns beste Kindheitserinnerungen. Auch nach all den Jahrzehnten halten die Produkte von Playmobil weiterhin Einzug in die Kinderzimmer. Ähnlich wie bei den beliebten Klemmbausteinen begeistern sich seit Jahren auch immer mehr Erwachsene, Sammler und Fans für die Plastik-Modelle aus dem umfangreichen Angebot.

Diesbezüglich macht bereits seit 2020 eine neue Produktreihe die Runde, die in diesem Jahr erweitert wird. Die Rede ist von „Zurück in die Zukunft“, jenem Film-Klassiker, in dem Marty McFly gespielt vom einzigartigen Michael J. Fox und Dr. Emmett „Doc“ Brown im endcoolen DeLorean DMC-12 durch die Zeit reisten und wilde Abenteuer erlebten.

Die Reihe gehört ohne Frage zu den beliebtesten Trilogien der Filmgeschichte. Im letzten Jahr feierte der erste Teil, „Zurück in die Zukunft“, sein 35-jähriges Bestehen, das Playmobil mit exklusiven Spielsets ehrte. Als Master Toy Partner produzierte man zur Kult-Trilogie exklusive „Zurück in die Zukunft“-Retro-Sets.

Dazu gehört auch der zur Zeitmaschine umgebaute DeLorean DMC-12 inklusive Flux-Kompensator, Zeitreise-Anzeige, Flügeltüren und dem unverwechselbaren „Outatime“-Nummernschild aus dem Blockbuster. Zudem lassen sich die Räder um 90 Grad drehen, um den DeLorean DMC-12 abheben zu lassen. Der DeLorean besitzt eine Länge von 25 cm, einer Höhe von 9 cm und eine Breite von 12 cm. Das Set verfügt zudem über etliche Details wie eine aufwendige LED-Beleuchtung sowie Zubehör wie den Plutonium-Koffer, Martys Original-Skateboard oder Camcorder.

Natürlichen dürfen hier die Ikonen Marty und Doc samt Original-Outfits als Playmobil-Figuren nicht fehlen. Auch Docs Hund Einstein gehört mit zum Set. Zudem gibt es ein DuoPack mit Marty McFly und Doc Brown in ihren Outfits aus dem Jahr 1955, das an Martys epische Performance beim Hill Valley High School-Ball erinnert. Zwei wirklich coole Produkte, die jeden Fan begeistern und einen Schuss Filmnostalgie nach Hause bringen.

Hier ist es auch egal, ob man sich die Retro-Sets als Dekoration in die Wohnung stellt, oder sie seinen Kindern gibt. Denn die Bespielbarkeit ist weiterhin gegeben. In diesem Jahr legt Playmobil dann direkt mit zwei weiteren Spielsets nach. Ab dem 07. Mai 2021 erscheinen dann der „Back to the Future Marty’s Pick-up Truck“ sowie „Back to the Future Part II Verfolgung mit Hoverboard“.

Nachfolgend alle aktuellen und kommenden „Back to the Future“-Spielsets in der Übersicht:

Erscheinungstermin: 07. Mai 2021