Nicht wenige werden sich noch an „Das A-Team“ erinnern, eine der besten 80er Action-Kultserien schlechthin. Schließlich flimmert das Team um Colonel John „Hannibal“ Smith mit seinen Abenteuern von damals noch heute über die Bildschirme. Da war der Jubel bei allen Fans natürlich groß, als Playmobil ein Spielset dazu offiziell verkündete.

Nun dauert es nicht mehr lange, bis das wahrhaft kultige „Playmobil 70750 A-Team Van“-Set beim Händler eures Vertrauens steht. Wir haben uns den legendären Van mal angesehen, den uns Playmobil freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. In den folgenden Zeilen verraten wir euch, was das Set alles so zu bieten hat.

Detailtreue zum Originalfahrzeug

Die mobile Einsatzzentrale/Fluchtwagen der vier heldenhaften Ex-Elitesoldaten ist fester Bestandteil der Serie und unentbehrlich für ihre waghalsigen Missionen. Bis heute begeistert das Einsatzfahrzeug als wahrer Eyecatcher – und wird, ohne zu zögern, sofort mit dem A-Team gleichgesetzt.

Als Allererstes sticht beim Modell natürlich die Detailtreue zum Originalfahrzeug ins Auge. So besitzt der A-Team-Van die charakteristische dreifarbige Lackierung, die verlängerte Sonnenblende wie auch die passenden roten Felgen. Das Fahrzeug kommt auf eine Länge von 29 Zentimetern, ist 12,5 cm hoch und besitzt eine Tiefe von 12,5 cm.

Alle vier Helden der Serie als Playmobil-Figuren

Das Coole am Van ist aber nicht nur seine Optik, sondern auch seine Inneneinrichtung. Neben einem Monitor gehören auch ein Schweißgerät, Einsatztafeln, Schrank sowie eine Lochwand für verschiedenes Zubehör zum Set. Darüber hinaus lässt sich das Dach abnehmen. Auch alle Türen lassen sich öffnen.

Schließlich muss das Team auch seine Plätze im Set „Playmobil 70750 A-Team Van“ einnehmen: Klar, alle vier Helden der Serie (Sergeant Bosco „B. A.“ Baracus, Captain H. M. Murdock, Lieutenant Templeton „Face“ Peck sowie Colonel John „Hannibal“ Smith) gibt es als Playmobil-Figuren dazu.

Gelungenes Modell und echter Hingucker

Ohne Frage, dieses Playmobil-Set ist ein großer Spaß für alle Sammler von Kultfahrzeugen und A-Team-Fans. Zudem ist es ein echter Hingucker, den man sich ins Regal stellen kann. Aber es ist auch bestens bespielbar, weshalb man das Set alternativ auch den Kids in die Hände geben kann, um ihnen obendrein diese einmalige Kultserie der 80er näherzubringen.

So oder so ist Playmobil hier ein tolles Modell gelungen, womit man erfolgreich seine Lizenzen um eine weitere Kultthemenwelt neben „Zurück in die Zukunft“, „Star Trek“ oder „Scooby-Doo“ erweitert hat. Wer nun Lust auf das „Playmobil 70750 A-Team Van“-Modell bekommen hat, kann den Van ab dem 15. Oktober 2021 für einen Preis von 79,99 Euro erwerben.

Und immer daran denken: „Wenn Sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiterwissen, suchen Sie doch das A-Team!“