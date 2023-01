Wer kennt sie nicht, Daniela Katzenberger, die 35-jährige Blondine ,die immer wieder gerne im Rampenlicht steht. Mittlerweile ist sie nicht nur in diversen Reality-Shows vertreten, sondern versuchte sich auch als Sängerin, Schauspielerin oder Autorin.

In all der Zeit hat sie sich eine Heerschar an Fans angelacht, darunter viele Männer, die überaus gerne eine Nacht mit ihr verbringen würden. Jetzt wurde bekannt, dass zumindest ein Fan diese Nacht bekommen hat. So verriet Daniela Katzenberger in ihrem eigenen Podcast „Katze & Cordalis“, dass sie nach einer Autogrammstunde Sex mit einem Fan hatte.

Die Katze sagte, dass es direkt zwischen beiden geklickt hatte und sie sich sofort gut verstanden hätten. Katzenberger erzählte, dass es für den besagten Fan die Überraschung am nächsten Morgen gab, als sie ungeschminkt neben ihm lag. Das soll den Fan überaus irritiert haben. Katzenberger:

„Das größte Problem an meinen Ex-Beziehungen war, dass sie mit der Katzenberger ins Bett und mit Daniela aufgewacht sind“. Das alles ist laut der Blondine allerdings lange her. Rückblickend sagte sie dazu noch im Podcast: „Ich habe einen Stall voll hässlicher Ex-Freunde.“

Ohnehin ist das Beuteschema der „Katze“ ein Mann mit Ecken und Kanten, denn „nur ’ne Null hat keine“.

Quelle: bild.de