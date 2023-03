Neues EU-Gesetz: Verkaufsverbot für viele Fernseher – Fans von Multimedia und Entertainment können sich kontinuierlich über immer bessere Technik freuen. Gerade mit Blick auf moderne TV-Geräte ist die technische Reise eigentlich nicht zu toppen. So werden Fernseher immer größer, weisen immer höhere Auflösungen inklusive einer immer lebensechteren Darstellung von Farben, Kontrasten und Bewegungen vor.

Hier an vorderster Front stehen die immer beliebter werdenden OLEDs und 8K-Geräte. Doch eben diese Geräte sind der Europäischen Union ein Dorn im Auge. Denn im Zuge ihrer Ökodesign-Richtlinie, die eine „umweltgerechte Gestaltung von Produkten“ zum Ziel hat, will die EU extreme technische Stromfresser aus dem Verkehr ziehen. Demzufolge hat man ein neues EU-Gesetz zum Stromverbrauch von TV-Geräten aufgesetzt, das mit dem 1. März 2023 in Kraft getreten ist.

Stromfresser aus den Haushalten verbannen

Und eben diese neue EU-Verordnung hat zur Folge, dass sie den Verkauf bestimmter Fernseher untersagt, da sie zu den größeren Stromfressern in den Haushalten zählen. Durch das neue EU-Gesetz sollen die Verbraucher am Ende profitieren, da sie Stromkosten einsparen. Dies hat allerdings auch zur Folge, dass der TV-Markt für Verbraucher eingeschränkt wird.

Ganz davon abgesehen, dass eben modernen Display-Technologien wie bei den großen 8K-Monitoren durch das neue EU-Gesetz das Aus in Europa droht. Die neue Verordnung der Europäischen Union beinhaltet nun auch eine Änderung bezüglich der bekannten Energielabel-Aufkleber auf den technischen Produkten. Die Farbpalette, die von Grün bis Rot reicht, war bis dato bekanntlich nur ein Richtwert für die Verbraucher bezüglich der Energieeffizienz des jeweiligen Gerätes.

Kein TV-Gerät in den grünen Bereich der Effizienzklasse

Ab sofort ist diese allerdings eine Markierung für ein tatsächliches Verkaufsverbot für bestimmte Produkte. Geräte, welche die von der EU festgesetzten Energieobergrenzen überschreiten, dürfen nicht mehr verkauft werden. Da die EU-Grenzwerte sehr streng sind, schafft es derzeit kein TV-Gerät in den grünen Bereich der Effizienzklasse.

Durch die neue Energie-Einstufung landen sogar alle modernen Fernseher ab 49 Zoll in der untersten Energieeffizienzklasse „G“. Es dürfen demnach nur noch Fernsehgeräte verkauft werden, die über der Klasse „G“ liegen. Deshalb sind vor allem die großen Bildschirme, die vorrangig mit OLED- und/oder 8K-Technologie laufen, von dem EU-Verkaufsverbot betroffen.

