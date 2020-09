Monsters of Kreisklasse: Figuren der Weltgeschichte vs. Borussia Hodenhagen – Die Spaßgranaten des YouTube-Kanals „Wumms“ sind wieder da und haben einen neuen aberwitzigen Clip für ihre Reihe „Monsters of Kreisklasse“ produziert. Dieses Mal treten gegen ihre Borussia Hodenhagen allerlei bekannte „Figuren der Weltgeschichte“ an.

Unter anderem stehen auf dem Feld: Christoph Kolumbus, Mutter Teresa, Abraham Lincoln, Alexander der Große, John F. Kennedy, Napoleon, Kleopatra – aber auch Adolf Hitler und auch Oliver Kahns großer Bruder Dschingis. Dabei sind vor allem diese genialen Schenkelklopfer-Wortspiele die Highlights des Fußball-Matches.

Ein Beispiel, als Kleopatra beim Schiri protestiert. Kleopatra: „Was soll dieser Pfiff bedeuten? Erkläre er sich!“ Der Schiri: „Äh… gypten Freistoß.“ Kleopatra: „Das war Nil und nimmer Handspiel!“ Zum Schreien witzig und oben drauf gibt es diese nicht weniger amüsanten Werbeeinblendungen.

Damit fügt auch die neue Folge von „Monsters of Kreisklasse“ nahtlos an den Erfolg der Vorgänger an, wo Borussia Hodenhagen bereits „GTA“, Castingshows, die Simpsons, Asterix & Obelix oder Star Wars als Gegner hatte. Hinter dem Sport-Satire-Portal „Wumms“ stecken übrigens Dennis Kaupp und Jesko Friedrich, die ansonsten beim NDR-Satiremagazin „extra 3“ arbeiten.

Aber mittlerweile haben sie sich auf YouTube ein zweites Standbein geschaffen mit ihren kreativen und überaus witzigen „Sport-Berichterstattungen“. Aber genug der Worte, zieht euch nun die neue „Monsters of Kreisklasse“-Folge von „Figuren der Weltgeschichte vs. Borussia Hodenhagen“ an!