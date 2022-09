Mithilfe von KI: So könnten tote Prominente heute aussehen – Die Welt der Stars und Sternchen hat in ihrer Geschichte so viele unvergessene Persönlichkeiten verloren. Viele von ihnen durch Krankheit, durch tragische Unfälle oder gar Mord. Einige starben allerdings auch durch Drogenmissbrauch oder nahmen sich das Leben.

Die Liste von ikonischen Menschen, denen Fans heute noch nachtrauern, ist lang. Darunter zum Beispiel Queens Frontikone Freddy Mercury, Gesangsröhre Amy Winehouse, Beatles-Legende John Lennon, aber auch Schauspieler wie Heath Ledger oder Paul Walker. Nicht zu vergessen der King of Pop, Michael Jackson, oder die einzigartige Lady Diana.

Eine spannende Frage stellt sich den Fans immer wieder: Wie wohl die verstorbenen Prominenten heute aussehen würden. Dies fragte sich auch der türkische Künstler Alper Yesiltas, der nun mit seinem Projekt „As If Nothing Happened“ berühmte verstorbene Menschen via Künstlicher Intelligenz (KI) hat altern lassen.

Auf etlichen Fotos zeigt er seine beeindruckenden Ergebnisse, wie die toten Stars von damals aussehen könnten, wenn sie heute noch am Leben wären. Es ist wahrlich erstaunlich wie authentisch und lebensecht die Bilder geworden sind, als hätte man sie gerade erst aufgenommen. Die KI-Fotos so wenig wie möglich künstlich aussehen zu lassen, war laut Angaben des Fotografen und Künstlers Alper Yesiltas auch das große Ziel.

Deshalb experimentierte Yesiltas mit einigem KI-Programmen herum, bis er letztendlich ein zufriedenstellendes Ergebnis erhielt, die Prominenten so realistisch wie möglich abzubilden. Das Resultat kann sich sehen lassen. Dabei beeindruckt es immens, wozu die heutige KI im Stande ist, auch wenn dies wiederum einige Menschen erschrecken könnte.

