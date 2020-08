Masters of the Universe

Als in den 80er Jahren Mattel mit den „Masters of the Universe“ Actionfiguren an den Start ging, ahnte sicher niemand, welch große Wellen die bunten Helden und Schurken aus Plastik schlagen würden. Es folgte eine wahre He-Man-Invasion in den Kinderzimmern. Heute sind die Figuren Kult und erfreuen sich immer noch größter Beliebtheit.

Gerade die alten Figuren sind zu wahren Schätzen für Sammler geworden. Nun feiert Mattel ein großes „Masters of the Universe“-Comeback. Für langjährige Fans und für eine neue Generation von Kindern kommen jetzt im August 2020 neue Actionfiguren auf den Markt. Die Figuren in dieser Sammlung sind circa 14 cm groß und verfügen über 16 bewegliche Gelenke.

Gestandene Fans werden sowohl die Details im Vintage-Design, die ganz in der Tradition dieser beliebten Abenteuerreihe stehen, als auch die neuen Designmerkmale zu schätzen wissen. Als coolen Bonus liegt jeder Figur noch ein Mini-Comicheft bei, das neue Geschichten erzählt und die Helden, Bösewichte und ihre Verbündeten im zeitlosen Kampf zwischen Gut und Böse vorstellt.

Die Verpackung präsentiert sich dabei im klassischen Retro-Style. Pro Action-Figur werden 15,99 Euro veranschlagt. Darüber hinaus gibt es mit „Masters of the Universe Origins” zwei coole Sets mit dem „Skysled Prinz Adam Schlitten“ inklusive exklusiver Prinz-Adam-Figur für 30,99 Euro sowie den legendären „Battle Cat“ für 24,99 Euro.

Als wäre das nicht schon genug Spielspaß, wird es ab diesen August zudem noch „Masters of the Universe Origins“ Minis Blindpacks geben – eine Kollektion an Minifiguren für perfekten Sammel- und Tauschspaß.

Jede Figur misst etwa 5 cm und kommt mit einer Waffe und einem besonderen kleinen Aufbewahrungskoffer, um die Minifigur verstauen zu können. Werden mehrere Koffer miteinander verbunden, kann eine „Masters of the Universe“-Themenwand gebaut und die Figuren entsprechend in Szene gesetzt werden. Jedes Blindpack kostest 5,99 Euro.

Na, wenn das mal keine tollen News sind für alle „Masters of the Universe“-Fans. In diesem Sinne: Viel Spaß und frohes Sammeln!