Lilly Becker übt Kritik an Ex-Mann Boris: „Schämst du dich nicht?“ – Im vergangenen Dezember wurde Tennis-Legende Boris Becker aus der Haft entlassen. Seitdem hatte Becker sich bereits mehrfach öffentlich geäußert, Aspekte seines Privatlebens diskutiert. Auch eine Dokumentation über den früheren Wimbledon-Champion gibt es mittlerweile. Ruhiger war laut einem Medienbericht hingegen Noch-Ehegattin Lilly Becker. Doch das ist nicht erst mit ihren Äußerungen in einer kommenden Dokumentation vorbei.

Denn Lilly Becker äußerte bereits jetzt deutliche Worte in einem Interview an ihrem Exmann, gab zudem laut einem Bericht von „Watson“ überraschend auch Zukunftspläne bekannt. So soll Lilly Becker nunmehr bereits seit fünf Jahren darauf warten, sich von Boris scheiden zu lassen. Wie sie gegenüber „Bunte“ erläuterte, hatten sowohl der Gerichtsprozess Beckers in Großbritannien als auch seine daran anschließende Haftstrafe die Vorgänge verzögert.

Vor der Dokumentation, in der sie zu Wort kommt, konfrontiert sie Boris Becker im Interview:

„Mein Kind ist gesund, ich bin gesund, uns allen geht es gut“, sagt Lilly Becker an ihren Exmann gewandt, bezieht sich auf den Sohn der beiden, Amadeus. Doch Lilly Becker betont auch: „Natürlich denke ich: Boris, schämst du dich eigentlich nicht? Ich habe enorm schlimme Zeiten erlebt am Anfang unserer Trennung.“ Demnach frage sie sich häufiger, ob Boris Becker „morgens überhaupt noch in den Spiegel schauen“ könne.

Derzeit ist Lilly Becker mit Thorsten Weck, einem Sportmanager, zusammen. Angesichts dessen erregen ihre Zukunftspläne Aufmerksamkeit – sie will den Nachnamen Becker nämlich behalten. Dies sei der Fall, „bis Amadeus 21 Jahre alt ist“, so Lilly Becker. Dafür hat sie einen konkreten Grund, wie sie angibt: „Ich möchte nicht bei jeder Flugreise erläutern müssen, dass ich berechtigt bin, mit meinem Sohn zu verreisen, nur weil ich einen anderen Nachnamen trage als er. Das kommt nicht infrage.“

„Weck-Becker oder Becker-Weck“

Lilly Becker möchte mit Sohn Amadeus bis zum Ende von dessen Schulzeit weiter in London bleiben, man werde in zwei Jahren weitersehen, so die Ex von Boris Becker. Thorsten Weck lebt hingegen in Berlin und Düsseldorf, daher zieht es Lilly laut dem Bericht wieder öfter in die Bundesrepublik. In dem Interview mit „Bunte“ spricht sie auch über eine potentielle Hochzeit mit ihrem neuen Lebensgefährten.

Dafür kommt wohl sogar ein Doppelname infrage, jedenfalls betont Becker: „Weck-Becker oder Becker-Weck. Beides gut. Beides lustig. Thorsten und ich haben schon mal darüber Späße gemacht. Aber noch ist das nicht so weit. Noch Mal zu heiraten, kann ich mir durchaus vorstellen.“ Wichtig ist Lilly Becker allerdings auch, im Interview zu erwähnen, dass sie mit Boris Becker eben nicht nur auf schlechte Zeiten zurückblickt. So betont sie:

„Wir hatten viele tolle Jahre. Es war ein gutes Leben, aber es war nicht einfach“, so Lilly Becker. „Es ist schade, wie es am Ende gekommen ist. Das wäre alles nicht nötig gewesen.“

