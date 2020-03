Lego trifft auf Nintendo: Zusammenarbeit mit neuem Mario-Spielset angekündigt – Für Videospiel-Liebhaber und Klemmbaustein-Fans kommt zusammen, was auf den ersten Blick keinerlei Berührungspunkte zu haben scheint. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, sind Lego und Nintendo eine Partnerschaft eingegangen. Noch in diesem Jahr wird ein erstes neues Spielset erscheinen, das Super Mario in den Mittelpunkt einer neuen Produktlinie stellen wird. Dazu gibt es auch einen ersten Trailer, den ihr unten findet.

Fortan geht es also für Sammler und natürlich auch für Kinder, die mit den Sets spielen, mit Mario auf spannende Lego-Abenteuer. Natürlich stilecht mit den überall zu sammelnden Goldmünzen. Der Trailer zeigt, was kleine und große Lego-Jünger und Nintendo Fans fortan erwarten dürfte. Stilecht gestaltete Mario-Level im klassischen Nintendo-Charme inklusive 8-Bit-Klötzchen-Optik treffen auf … naja, Lego-Klötzchen eben.

Hinzu kommt eine Interaktivität, die das Spielen mit dem Plastik-Mario für die Kinder auf eine neue, moderne Ebene hebt

So können wir an der Latzhose der Figur ein Display auf Bauchhöhe entdecken, dass die gesammelten Münzen und andere Elemente interaktiv darstellen wird. Man darf gespannt sein, was kreative Kids und Lego-Fans mit den neuen Bauelementen für coole Nintendo-Level selbst konzipieren.

Bei Lego freut man sich entsprechend: „Wir sind absolut begeistert, Mario mithilfe unseres interaktiven, gemeinschaftlichen Lego-Spiels in die physische Welt zu bringen“, betont Julia Goldin, Chief Marketing Officer, EVP der Lego-Gruppe. „Unser neues Spieldesign wird Millionen Kindern ermöglichen, auf eine einzigartige Weise mit Mario zu interagieren und das Spiel mit ihrem Lieblingshelden selbst kreativ zu gestalten. Durch die nahtlose Integration neuester Digitaltechnologie ist Lego Super Mario eine besonders interaktive und gemeinschaftliche Spielerfahrung.“

Seitens Nintendo ergänzte Takashi Tezuka, Vorstandsmitglied und Spieleentwickler:

„Lego-Produkte und wie sie Kindern dabei helfen, ihre Fantasie im Spiel zu entwickeln, mochte ich schon immer. Das neue Produkt, das wir gemeinsam mit der Lego-Gruppe entwickelt haben, kombiniert zwei verschiedene Arten des Spielens miteinander. Zum einen kann die Welt von Mario völlig frei erbaut und gestaltet werden, zum anderen kann mit Mario in genau dieser selbst kreierten Welt gespielt werden.“

Man darf gespannt sein, was am Ende für eine interessante Palette von Lego-Sets dabei herauskommt und was das Ganze final kosten wird. Sobald wir mehr wissen, hält euch MANN.TV selbstverständlich auf dem Laufenden.